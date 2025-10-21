21 Ekim 2025, Salı
Başkan Erdoğan'dan Kuveyt Emiri Sabah'a yerli otomobil Togg hediyesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 21.10.2025 18:19 Güncelleme: 21.10.2025 18:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuveyt'e geldi. Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından resmi törenle karşılandı. Törenin ardından Kuveyt Emiri es-Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Kuveyt'e geldi.Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından resmi törenle karşılandı.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

Erdoğan, ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdiği Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile iki ülke arsındaki iş birliğini güçlendiren anlaşmaların imza törenine katıldı.

Başkan Erdoğan Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile görüşmesinde ise Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

Ayrıca Gazze'de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazasının kritik önem taşıdığını belirten Başkan Erdoğan kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu, bu konuda İslam dünyasının her zamanki gibi ortak duruş sergilemesinin önem taşıdığını vurguladı.

KUVEYT EMİRİ'NE TOGG HEDİYESİ

Erdoğan, ardından Kuveyt Emiri es-Sabah'a Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

Togg'un yeni modeli T10F, geçen ay 1194'lük satışla elektrikli araç pazarında en çok satılan ikinci elektrikli otomobil oldu.

Araç pazarına giriş yaptığı günden bu yana Togg dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'ya ilk partide 100 Togg otomobil ihraç edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 1000'e ulaşacağını açıkladı. Öte yandan teslimatların kısa sürede başlayacağı belirtmişti.

