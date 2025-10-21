Başkan Erdoğan’dan Kuveyt Emiri Sabah’a yerli otomobil Togg hediyesi

Fotoğraf-AA

Erdoğan, ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdiği Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile iki ülke arsındaki iş birliğini güçlendiren anlaşmaların imza törenine katıldı.

Başkan Erdoğan Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile görüşmesinde ise Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.