Başkan Erdoğan’dan Kuveyt Emiri Sabah’a yerli otomobil Togg hediyesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuveyt'e geldi. Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından resmi törenle karşılandı. Törenin ardından Kuveyt Emiri es-Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN