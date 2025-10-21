21 Ekim 2025, Salı
Başkan Erdoğan'dan Kuveyt Emiri Sabah'a yerli otomobil Togg hediyesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuveyt'e geldi. Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından resmi törenle karşılandı. Törenin ardından Kuveyt Emiri es-Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.