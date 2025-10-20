AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP yöneticileri husumet şebekesi gibi hareket ediyor

CHP'li Ali Mahir Başarır yaptığı konuşmada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tepki çeken ifadeler kullandı.

CHP'li Ali Mahir Başarır (X)

BAŞARIR'DAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Başarır yaptığı konuşmada "CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Çatlasa da patlasa da, çıldırsa da, kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri'de. Bu siyasi mücadele namuslular ile namussuzların mücadelesi" ifadelerini kullandı.

İşte Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

"HUSUMET ŞEBEKESİ GİBİ DAVRANIYORLAR"

"CHP adına konuşanların ahlaktan yoksun söylemi, siyasetin ve demokrasinin tüm değerlerine saldırganlığa dönüşmüştür. CHP yöneticileri muhalefet yapma adına "husumet şebekesi" gibi hareket etmektedir. Bu husumet şebekesinin milletimizin kazanımlarına çökmesine müsaade etmeyeceğiz."