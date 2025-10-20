AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP yöneticileri husumet şebekesi gibi hareket ediyor
CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik, CHP yönetiminin artık “husumet üretim merkezi” haline geldiğinin altını çizerken "Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.
CHP'li Ali Mahir Başarır yaptığı konuşmada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tepki çeken ifadeler kullandı.
BAŞARIR'DAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER
Başarır yaptığı konuşmada "CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Çatlasa da patlasa da, çıldırsa da, kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri'de. Bu siyasi mücadele namuslular ile namussuzların mücadelesi" ifadelerini kullandı.
İşte Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:
"HUSUMET ŞEBEKESİ GİBİ DAVRANIYORLAR"
"CHP adına konuşanların ahlaktan yoksun söylemi, siyasetin ve demokrasinin tüm değerlerine saldırganlığa dönüşmüştür. CHP yöneticileri muhalefet yapma adına "husumet şebekesi" gibi hareket etmektedir. Bu husumet şebekesinin milletimizin kazanımlarına çökmesine müsaade etmeyeceğiz."
"HUKUK ZEMİNİNDE KARŞILIK VERECEĞİZ"
"CHP yönetimi artık kendilerini "siyasi parti" yöneticisi olmaktan çıkarmış, "husumet üretim merkezi" haline getirmiştir. Bu husumet kadrosunun Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz."
