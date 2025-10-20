20 Ekim 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP yöneticileri husumet şebekesi gibi hareket ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP yöneticileri husumet şebekesi gibi hareket ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.10.2025 14:19 Güncelleme: 20.10.2025 14:41
ABONE OL
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP yöneticileri husumet şebekesi gibi hareket ediyor

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik, CHP yönetiminin artık “husumet üretim merkezi” haline geldiğinin altını çizerken "Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP'li Ali Mahir Başarır yaptığı konuşmada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tepki çeken ifadeler kullandı.

CHP'li Ali Mahir Başarır (X)CHP'li Ali Mahir Başarır (X)

BAŞARIR'DAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Başarır yaptığı konuşmada "CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Çatlasa da patlasa da, çıldırsa da, kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri'de. Bu siyasi mücadele namuslular ile namussuzların mücadelesi" ifadelerini kullandı.

İşte Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

"HUSUMET ŞEBEKESİ GİBİ DAVRANIYORLAR"

"CHP adına konuşanların ahlaktan yoksun söylemi, siyasetin ve demokrasinin tüm değerlerine saldırganlığa dönüşmüştür. CHP yöneticileri muhalefet yapma adına "husumet şebekesi" gibi hareket etmektedir. Bu husumet şebekesinin milletimizin kazanımlarına çökmesine müsaade etmeyeceğiz."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (AA)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (AA)

"HUKUK ZEMİNİNDE KARŞILIK VERECEĞİZ"

"CHP yönetimi artık kendilerini "siyasi parti" yöneticisi olmaktan çıkarmış, "husumet üretim merkezi" haline getirmiştir. Bu husumet kadrosunun Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP yöneticileri husumet şebekesi gibi hareket ediyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP yöneticileri husumet şebekesi gibi hareket ediyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP yöneticileri husumet şebekesi gibi hareket ediyor

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör