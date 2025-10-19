CHP’li belediyelerde bitmeyen torpilli akraba atamaları: Liste kabarık

CHP'de 31 Mart 2024 Seçimleri'nin ardından belediyelerdeki rüşvet çarklarının döndüğü ortaya çıktı.

EŞ DOST AKRABA...

Akraba atamaları (nepotizm) skandalları da adeta tavan yaptı. Siyasi ahlaka uygun olmayan bu atamaların ortaya çıkmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tavizimiz yok. Kim belediyeye eşini, dostunu, akrabasını alırsa atamaları geri aldıracağım" dese de partililer kendisini dinlemedi.