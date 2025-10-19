19 Ekim 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! 3 ülkede de ana gündem Gazze

Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! 3 ülkede de ana gündem Gazze

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 19.10.2025 13:56 Güncelleme: 19.10.2025 14:01
ABONE OL
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! 3 ülkede de ana gündem Gazze

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki günlerde Körfez turuna çıkacak. Erdoğan’ın programı kapsamında Kuveyt, Katar ve Umman’ı ziyaret etmesi planlanıyor. A Haber muhabiri Şener Çetin, Başkan Erdoğan’ın Körfez temaslarının ayrıntılarını paylaştı. Çetin’in aktardığına göre, ziyaretlerin en önemli gündem maddesi Gazze’de kalıcı barışın sağlanması olacak. Sürecin kesintiye uğramaması ve sonraki aşamada Gazze’nin yeniden inşası da görüşülecek başlıca konular arasında yer alıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki günlerde Körfez turuna çıkacak. Erdoğan Kuveyt, Katar ve Umman'ı ziyaret edecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KÖRFEZ PROGRAMINDA NELER VAR?

A Haber muhabiri Şener Çetin, Başkan Erdoğan'ın Körfez programının detaylarını aktardı:

Türkiye son dönemlerdeki dış politikadaki diplomatik hamlelerle birlikte aslında barışın ve istikrarın merkezi konumunda olduğunu söyleyelim ki işte bu yüzden Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Geride bıraktığımız eylül ayında oldukça yoğun bir programı vardı Başkan Erdoğan'ın. Özellikle hem Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katıldı, akabinde yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldı. Elbette buradaki gündem Gazze'ydi ve bu noktada hitapları oldu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın. Aslında dışarıda zulüm gören, yeryüzünde zulüm gören mazlumların sesi oldu. İçeride de Türkiye'de de terörsüz bir gelecek için yoğun bir mesai sürdürdü diyebiliriz.

Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! 3 ülkede de ana gündem Gazze

BAŞ DÖNDÜREN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Ekim ayına geldiğimizde geride bıraktığımız günlerde 13 Ekim tarihinde Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde yine Gazze için bir barış zirvesi vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yine o noktadaydı ki Türkiye'nin garantörlüğünde de gerçekleştirildi bu zirve. Burada da Gazze'de 2 yıldan fazla bir zamandır devam eden çatışmaların sona erdirilmesi amaçlandı. İşte bu zirve sonrası 15 Ekim tarihinde de soykırımcı İsrail ve Hamas arasında esir takası gerçekleştirildi. Sürecin sekteye uğramaması gerekiyor. Bu minvalde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği de devam ediyor.

KÖRFEZ TURUNA ÇIKACAK

Önümüzdeki günlerde yine Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkacak ve bu turlar Kuveyt, Katar ve Umman'a olacak. Burada yine Gazze masada olacak zira Gazze'de kalıcı bir barışın sağlanması amaçlanıyor. Sürecin sekteye uğramaması gerekiyor ve bu süreçten sonra da bir sonraki aşamalarda da Gazze'nin yeniden inşası çok önemli. İşte bu ziyaretlerde Başkan Erdoğan'ın bu konuları ülke liderleriyle birlikte ele alması, masaya yatırması bekleniyor.

Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! 3 ülkede de ana gündem Gazze

Tabii Körfez turunda özellikle ülkeler arası ilişkilerin de masaya yatırılması bekleniyor. Bölgesel meselelerin yanı sıra zira daha önceki yapılan bazı anlaşmalar vardı. Bu anlaşmalarda ticaret hacminin artırılması da hedefler arasında yer alıyordu. Bu görüşmelerde yine ülkeler arası ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve ticaret hacminin de belirlenen hedeflenen rakama ulaşması bekleniyor diyebiliriz. Başkan Erdoğan önümüzdeki günlerde Körfez turunda olacak ve burada özetle hem Gazze'de yaşanan son durum, Gazze'nin yeniden inşası ve ülkeler arası ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

Başkan Erdoğan Aliya İzzetbegoviç’i rahmetle andıBaşkan Erdoğan Aliya İzzetbegoviç’i rahmetle andı BAŞKAN ERDOĞAN ALİYA İZZETBEGOVİÇ'İ RAHMETLE ANDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! 3 ülkede de ana gündem Gazze Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! 3 ülkede de ana gündem Gazze Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! 3 ülkede de ana gündem Gazze
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör