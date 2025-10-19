Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! 3 ülkede de ana gündem Gazze
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki günlerde Körfez turuna çıkacak. Erdoğan’ın programı kapsamında Kuveyt, Katar ve Umman’ı ziyaret etmesi planlanıyor. A Haber muhabiri Şener Çetin, Başkan Erdoğan’ın Körfez temaslarının ayrıntılarını paylaştı. Çetin’in aktardığına göre, ziyaretlerin en önemli gündem maddesi Gazze’de kalıcı barışın sağlanması olacak. Sürecin kesintiye uğramaması ve sonraki aşamada Gazze’nin yeniden inşası da görüşülecek başlıca konular arasında yer alıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki günlerde Körfez turuna çıkacak. Erdoğan Kuveyt, Katar ve Umman'ı ziyaret edecek.
A Haber muhabiri Şener Çetin, Başkan Erdoğan'ın Körfez programının detaylarını aktardı:
Türkiye son dönemlerdeki dış politikadaki diplomatik hamlelerle birlikte aslında barışın ve istikrarın merkezi konumunda olduğunu söyleyelim ki işte bu yüzden Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Geride bıraktığımız eylül ayında oldukça yoğun bir programı vardı Başkan Erdoğan'ın. Özellikle hem Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katıldı, akabinde yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldı. Elbette buradaki gündem Gazze'ydi ve bu noktada hitapları oldu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın. Aslında dışarıda zulüm gören, yeryüzünde zulüm gören mazlumların sesi oldu. İçeride de Türkiye'de de terörsüz bir gelecek için yoğun bir mesai sürdürdü diyebiliriz.
BAŞ DÖNDÜREN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Ekim ayına geldiğimizde geride bıraktığımız günlerde 13 Ekim tarihinde Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde yine Gazze için bir barış zirvesi vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yine o noktadaydı ki Türkiye'nin garantörlüğünde de gerçekleştirildi bu zirve. Burada da Gazze'de 2 yıldan fazla bir zamandır devam eden çatışmaların sona erdirilmesi amaçlandı. İşte bu zirve sonrası 15 Ekim tarihinde de soykırımcı İsrail ve Hamas arasında esir takası gerçekleştirildi. Sürecin sekteye uğramaması gerekiyor. Bu minvalde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği de devam ediyor.
KÖRFEZ TURUNA ÇIKACAK
Önümüzdeki günlerde yine Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkacak ve bu turlar Kuveyt, Katar ve Umman'a olacak. Burada yine Gazze masada olacak zira Gazze'de kalıcı bir barışın sağlanması amaçlanıyor. Sürecin sekteye uğramaması gerekiyor ve bu süreçten sonra da bir sonraki aşamalarda da Gazze'nin yeniden inşası çok önemli. İşte bu ziyaretlerde Başkan Erdoğan'ın bu konuları ülke liderleriyle birlikte ele alması, masaya yatırması bekleniyor.
Tabii Körfez turunda özellikle ülkeler arası ilişkilerin de masaya yatırılması bekleniyor. Bölgesel meselelerin yanı sıra zira daha önceki yapılan bazı anlaşmalar vardı. Bu anlaşmalarda ticaret hacminin artırılması da hedefler arasında yer alıyordu. Bu görüşmelerde yine ülkeler arası ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve ticaret hacminin de belirlenen hedeflenen rakama ulaşması bekleniyor diyebiliriz. Başkan Erdoğan önümüzdeki günlerde Körfez turunda olacak ve burada özetle hem Gazze'de yaşanan son durum, Gazze'nin yeniden inşası ve ülkeler arası ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- IMEI Kayıt Ücreti 2026’da artacak: Yeni ücret ne kadar olacak? IMEI numarası nedir, nerede yazar ve ne işe yarar?
- Asgari ücrete enflasyon+ek ilave puan artışı | 2026'da işçi ne kadar alacak? İşte zam tablosu
- KASIM ARA TATİL BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TAKVİMİ | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11. ve 12. sınıflar ne zaman ara tatile girecek?
- Taftan Yanardağı 700 Bin yıl sonra uyanıyor: Sessiz devi uyandıran gizemli şişkinlik
- 117. Dönem ÖGG SORU VE CEVAP ANAHTARI | Özel Güvenlik sınavı A-B-C-D kitapçığı erişime açıldı mı?
- Dev bankaların tahmini patladı: Gümüşte tarihi yükseliş! 10 ayda yüzde 120 kazandırdı, yıl sonu tahminini duyan kuyumcuya koşuyor
- ÖGG bugün saat kaçta? 19 Ekim Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav başlangıç ve bitişi...
- DÜNYA SUPERBİKE ŞAMPİYONASI: Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Kuaförler bile bilmiyor! Saçınızı güçlendiren ve uzatan o besinler
- SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ | Fenerbahçe-F. Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?
- İcatları değil, sonları oldu! Kendi buluşuyla hayatını kaybeden beş mucit
- Tembellik değil! Yürüme hızınız size ne anlatıyor? Gerçek beyin yaşını ortaya çıkaran test