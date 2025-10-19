Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! 3 ülkede de ana gündem Gazze

BAŞ DÖNDÜREN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Ekim ayına geldiğimizde geride bıraktığımız günlerde 13 Ekim tarihinde Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde yine Gazze için bir barış zirvesi vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yine o noktadaydı ki Türkiye'nin garantörlüğünde de gerçekleştirildi bu zirve. Burada da Gazze'de 2 yıldan fazla bir zamandır devam eden çatışmaların sona erdirilmesi amaçlandı. İşte bu zirve sonrası 15 Ekim tarihinde de soykırımcı İsrail ve Hamas arasında esir takası gerçekleştirildi. Sürecin sekteye uğramaması gerekiyor. Bu minvalde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği de devam ediyor.

KÖRFEZ TURUNA ÇIKACAK

Önümüzdeki günlerde yine Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkacak ve bu turlar Kuveyt, Katar ve Umman'a olacak. Burada yine Gazze masada olacak zira Gazze'de kalıcı bir barışın sağlanması amaçlanıyor. Sürecin sekteye uğramaması gerekiyor ve bu süreçten sonra da bir sonraki aşamalarda da Gazze'nin yeniden inşası çok önemli. İşte bu ziyaretlerde Başkan Erdoğan'ın bu konuları ülke liderleriyle birlikte ele alması, masaya yatırması bekleniyor.