19 Ekim 2025, Pazar
22 yıl sonra da unutulmadı: Başkan Erdoğan’dan İzzetbegoviç’e vefa

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.10.2025 13:40 Güncelleme: 19.10.2025 14:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in 22. vefat yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i vefatının 22. yıl dönümünde yad etti.

BİLGE KRAL: ALİYA İZZETBEGOVİÇ

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Asaletiyle, karakteriyle, örnek duruşuyla gönüllerde taht kuran, milletinin hakkını, hukukunu büyük bir cesaretle savunan, dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı, bilge lider Aliya İzetbegoviç'i ebediyete irtihalinin 22. yılında rahmetle, hasretle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

