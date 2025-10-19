22 yıl sonra da unutulmadı: Başkan Erdoğan’dan İzzetbegoviç’e vefa

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i vefatının 22. yıl dönümünde yad etti.





Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Asaletiyle, karakteriyle, örnek duruşuyla gönüllerde taht kuran, milletinin hakkını, hukukunu büyük bir cesaretle savunan, dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı, bilge lider Aliya İzetbegoviç'i ebediyete irtihalinin 22. yılında rahmetle, hasretle yad ediyorum." ifadesini kullandı.