18 Ekim 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan’dan 18 Ekim Azerbaycan Bağımsızlık Günü mesajı! "Gardaşım Aliyev’i ve tüm Azerbaycan halkını selamlıyorum"

Başkan Erdoğan’dan 18 Ekim Azerbaycan Bağımsızlık Günü mesajı! "Gardaşım Aliyev’i ve tüm Azerbaycan halkını selamlıyorum"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2025 18:02
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan 18 Ekim Azerbaycan Bağımsızlık Günü mesajı! Gardaşım Aliyev’i ve tüm Azerbaycan halkını selamlıyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ekim Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü ile ilgili paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bu gurur gününde değerli gardaşım İlham Aliyev’i ve tüm Azerbaycan halkını muhabbetle selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ekim Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü ile ilgili paylaşımda bulundu.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Başkan Erdoğan paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Can dostumuz, kardeşimiz, göz bebeğimiz Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

Bu gurur gününde değerli gardaşım İlham Aliyev'i ve tüm Azerbaycan halkını muhabbetle selamlıyorum."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan 18 Ekim Azerbaycan Bağımsızlık Günü mesajı! Gardaşım Aliyev’i ve tüm Azerbaycan halkını selamlıyorum Başkan Erdoğan’dan 18 Ekim Azerbaycan Bağımsızlık Günü mesajı! Gardaşım Aliyev’i ve tüm Azerbaycan halkını selamlıyorum Başkan Erdoğan’dan 18 Ekim Azerbaycan Bağımsızlık Günü mesajı! Gardaşım Aliyev’i ve tüm Azerbaycan halkını selamlıyorum

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör