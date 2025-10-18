Başkan Erdoğan’dan 18 Ekim Azerbaycan Bağımsızlık Günü mesajı! "Gardaşım Aliyev’i ve tüm Azerbaycan halkını selamlıyorum"

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Başkan Erdoğan paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Can dostumuz, kardeşimiz, göz bebeğimiz Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

Bu gurur gününde değerli gardaşım İlham Aliyev'i ve tüm Azerbaycan halkını muhabbetle selamlıyorum."