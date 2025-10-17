Rojin soruşturması Van’dan KKTC’ye uzandı! Not defterindeki isim ve şifreler kimi işaret etti?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaybolmuş, cansız bedeni 19 gün sonra Van Gölü'nde bulunmuştu. İlk olarak 'suda boğulma' olarak raporlanan ölümde, başlangıçta 'intihar' ihtimali üzerinde duruluyordu.

DNA RAPORU CİNSEL İSTİSMAR ŞÜPHESİNİ GÜNDEME GETİRDİ

Ancak, soruşturma kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan ve 10 Ekim'de dosyaya giren rapor, şok edici bir gerçeği ortaya çıkardı. Van Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden avukat Zeynep Demir, raporda Rojin'in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin bulunduğunu açıkladı. Bu bulgu, Rojin'e yönelik cinsel istismar ihtimalini güçlü bir şekilde gündeme getirdi.

BABA KABAİŞ: "GERÇEKLER AÇIĞA ÇIKTI, ADALET YERİNİ BULSUN"

Kızının cinayete kurban gittiğinden emin olduğunu söyleyen baba Nizamettin Kabaiş, yeni gelişmenin ardından, "Baronun çalışmaları sayesinde gerçekler açığa çıktı. Bir yıldır acı çekiyoruz. Cinayeti işleyen kimlerse bulunsun, adalet yerini bulsun" diyerek katillerin bulunması için çağrıda bulundu. Van Barosu ise, daha önce Van ve Diyarbakır'da hazırlanan raporların eksik, hatalı ve yanlış olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

SORUŞTURMA KKTC'YE UZANDI: ERKEK ÖĞRENCİNİN DNA'SI İNCELENİYOR

Hürriyet'in haberine göre, savcılık Rojin'in not defterinde bulduğu isim ve şifreler aracılığıyla e-posta hesabına erişti. E-posta yazışmalarında, Rojin'in 'flört' düzeyinde arkadaş olduğu belirlenen bir isme ulaşıldı. Not defteri ve e-postadaki bu ismin, KKTC'de öğrenci olduğu tespit edildi.

Savcılık talimatıyla ifadesi alınan KKTC'deki öğrenci, Rojin ile arkadaş olduklarını ancak 'sevgili' olmadıklarını ve ölümle ilgili bilgisi olmadığını öne sürdü. Bu kişinin de DNA örnekleri alındı, ancak mukayese sonuçları henüz soruşturma dosyasına girmedi.

TELEFON ŞİFRESİ İÇİN PORTEKİZ YOLCUSU

Olayın aydınlatılması için kritik öneme sahip olan Rojin'in göl kıyısında bulunan cep telefonu, şifresinin kırılamaması nedeniyle incelenmek üzere Portekiz'e gönderilecek. Telefonda Van'da geçirdiği üç gün boyunca kimlerle görüştüğü, varsa bıraktığı mesaj veya video kayıtları soruşturmanın seyrini değiştirebilir.

ŞÜPHELİ İNTERNET ARAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Rojin'in kaybolduğu gün olan 27 Eylül'de (2024) e-posta hesabı üzerinden Google'da yaptığı aramalar da dikkat çekti: "Ölen birinin bankadaki parası nasıl alınır?", "Cennet ile ilgili ayetler nelerdir?", "Otopsi nedir?" ve "Cesetler nerede yıkanır?" gibi aramalar, olayın karmaşıklığını artırıyor.

BULUNAN DNA'LAR KİME AİT? 50'DEN FAZLA KİŞİNİN DNA'SI ALINDI

Otopsi sürecinde Rojin'in bedeninden 79 sürüntü örneği alınmış, ancak iki erkeğe ait DNA'nın tespit edildiği ilk raporlar 'bulaşma' ihtimali üzerinde durarak cinayet bulgusu vermemişti. Yeni ve kapsamlı İstanbul ATK raporu bu iki DNA örneğinin varlığını teyit etti.

Savcılık, DNA örneklerinin otopsi, olay yeri incelemesi veya cesedin taşınması sırasında gerçekleşmiş olabilecek 'bulaşma' ihtimalini de değerlendiriyor. Bu nedenle, bugüne kadar olay yeri inceleme ekibi, cesedi taşıyan görevliler ve otopsiyi yapan Adli Tıp uzmanları dahil 50'den fazla kişinin DNA örneği alındı. Ancak, bu iki DNA örneği henüz hiçbirisiyle eşleşmedi. Soruşturma kapsamında 42 kişinin de ifadesi alındığı öğrenildi.

A HABER'DE DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: SORUŞTURMA KKTC'YE UZANDI

Nazli Timur'un canlı yayında aktardıkları şöyle: Van'da geçtiğimiz yıl 27 Eylül'de üniversite okumak için Van'a gelen Rojin'in cansız bedeni 19 gün sonra bulundu. Tabii bununla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor ama bugün bir bilgiye ulaştık. Tabii bu bir iddia ama bunun detaylarını öğrendikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ama şöyle bahsetmek gerekirse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rojin Kabaiş'in bir erkekle irtibatta olduğunu ve bu kişinin de DNA'sının ve ifadesinin alındığı iddiası var elimizde.





EK MÜTAALA TALEP EDİLDİ

Tabii bu bilgiyi biz araştırdıkça ve yeni bilgiler elde ettikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Konuyla ilgili tabii ki geniş çaplı soruşturma devam ediyor. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası tabii talep edilmişti. Ve akıllardaki soru işareti; acaba Rojin Kabaiş bir cinsel saldırıya mı uğradı yoksa suda boğularak mı öldürüldü? Bunların cevapları aranıyor.





UZMANLAR TELEFONU AÇACAK

Çünkü Rojin Kabaiş'in vücudunda iki ayrı erkeğe ait iki ayrı DNA tespit edilmişti. Tabii geçtiğimiz gün de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulunmuştu. HTS kayıtlarına bakıldığı, Rojin Kabaiş'ın telefonun açılması için yurt dışından uzmanların geldiğini, uzmanların telefonu açma yönünde çalışmalarının devam ettiğini belirtmişti. Bizler de konuyu anbean takip edip yeni gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü yeniden size bırakalım.