Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili açıklama: Ek mütalaa istendi

Rojin Kabaiş'in 15 Ekim 2024'te de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulundu

"HİÇBİR AYRINTI GÖZ ARDI EDİLMEYECEK"

Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Soruşturma kapsamında, hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmekte, yargı makamlarının koordinasyonunda tüm süreç titizlikle yürütülmektedir. Başta Rojin evladımızın acılı ailesi olmak üzere milletimiz müsterih olsun; soruşturmada tek bir nokta dahi karanlıkta kalmadan, maddi gerçeğin mutlaka ortaya çıkarılması için yoğun bir gayret gösterilmektedir. Rojin evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum."