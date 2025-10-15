Yaşam

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili açıklama: Ek mütalaa istendi

Geçtiğimiz yıl 27 Eylül’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve 15 Ekim günü Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı. Tunç, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, “Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumundan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir.' ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024'te Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'e ilişkin soruşturma hakkında, "Soruşturma kapsamında, hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmekte, yargı makamlarının koordinasyonunda tüm süreç titizlikle yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ'TAN ROJİN KABAİŞ AÇIKLAMASI

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Kabaiş'in Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolduğunu, 15 Ekim 2024'te de Van Gölü kıyısında cansız bedeninin bulunduğunu anımsattı.

"EK MÜTALAA İSTENDİ"

Kabaiş'in ölümüne ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini bildiren Tunç, "Olayın aydınlatılması amacıyla, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca yapılan kapsamlı inceleme sonucunda hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına eklenmiştir. Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir." bilgisini verdi.

Soruşturma sürecinde kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadelerinin de detaylı biçimde değerlendirildiğini belirten Tunç, Kabaiş'in kullandığı telefonun kilidinin açılması için yurt dışından uzmanların da dahil olduğu teknik çalışma ve bazı dijital materyallerin incelemelerinin de devam ettiğini bildirdi.

"HİÇBİR AYRINTI GÖZ ARDI EDİLMEYECEK"

ROJİN KABAİŞ'E NE OLDU SORUŞTURMA NE AŞAMADA?

Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Soruşturma kapsamında, hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmekte, yargı makamlarının koordinasyonunda tüm süreç titizlikle yürütülmektedir. Başta Rojin evladımızın acılı ailesi olmak üzere milletimiz müsterih olsun; soruşturmada tek bir nokta dahi karanlıkta kalmadan, maddi gerçeğin mutlaka ortaya çıkarılması için yoğun bir gayret gösterilmektedir. Rojin evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum."

OLAY

Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.

ROJİN KABAİŞ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Van Adli Tıp Kurumundaki ön otopsi işlemlerinin ardından Kabaiş'in cesedinden alınan numuneler, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.

