Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçak düştü! Enkaza ulaşıldı | Yeni görüntüler ahaber.com.tr'de
Ankara'da Esenboğa Havalimanı’ndan kalkan Falcon 50 tipi jet ile radar bağlantısı kesildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Libya Genelkurmay Başkanı dahil 5 kişinin düşen uçakta yer aldığını belirterek "Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır." dedi. Bakan Yerlikaya "Uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 km. güneyinde Jandarmamız tarafından ulaşılmıştır." açıklamasını yaptı. Öte yandan uçağın düşme anına ilişkin yeni görüntülere ahaber.com.tr ulaştı.
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçak Haymana ilçesinde düştü.
İŞTE ANBEAN GELİŞMELER...
VALİ ŞAHİN İNCELEMELERDE BULUNDU
Ankara Valisi Vasip Şahin de uçağın düştü bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Şahin olay yerinde bulunan ekiplerden bilgi aldı.
GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA NAMROUSH ATANDI
UÇAĞIN DÜŞME ANINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER
Ankara'nın Haymana ilçesinde Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad'ın da aralarından bulunduğu 5 kişilik heyet, uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Özel uçağın düşme anına ilişkin yeni görüntülere ahaber.com.tr ulaştı.
İLETİŞİM BAŞKANI UYARDI: SOSYAL MEDYADAKİ DEZEFORMASYONA DİKKAT
İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosya medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"23 Aralık 2025 günü Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve maiyetindeki dört kişi ile üç mürettabatı taşıyan bir özel jet, 20:17’de Esenboğa havalimanından kalktıktan sonra 20:33’te hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı acil durum bildirmiş ve acil iniş talebinde bulunmuştur.
Uçak hava kontrol merkezi tarafından tekrar Esenboğa havalimanına yönlendirilmiş ve havalimanında gerekli önlemler alınmaya başlamıştır. Acil iniş için alçalmaya başlayan uçak 20:36’da radar ekranından kaybolmuş ve sonrasında irtibat kurulamamıştır.
İçişleri Bakanlığımıza bağlı ekiplerce başlatılan arama faaliyetleri sonucunda düştüğü anlaşılan uçağa ait enkaza ulaşılmış olup, ilgili tüm kurumlarımızca gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.
Bu süreçte başta basın-yayın kuruluşlarımız olmak üzere kamuoyumuzun sadece resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesi; bunun haricinde sosyal medyadaki teyitsiz bilgi, spekülasyon ve komplo teorilerini dikkate almaması, dezenformasyon girişimlerine prim verilmemesi adına oldukça önemlidir."
GÖRDÜ TANIKLARI A HABER'E KONUŞTU: PATLAMA SESİ DUYDUK
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da bulunduğu jet, Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde dağlık araziye düştü. A Haber olay yerinden anbean gelişmeleri aktarıyor. A Haber Muhabiri Şener Çetin ve Kameraman Hikmet Aydın uçağın düştüğü noktadaki vatandaşlara mikrofon uzattı.
"PATLAMA SESİ DUYDUK"
Görgü tanıklarından biri "Haymana'da yaşıyorum, Patlama duyduk, çalıştığımız otelde doğal gaz patlaması olduğu söylendi. Otele gittik patlama yok, duyduk ki uçak duymuş ona geldik biz de." dedi.
Bir diğer görgü tanığı da "Oğlum işten gelmiş yatıyordu geldi 'Anne herhalde deprem oldu' dedi. Sonra eşimi aradılar, geldik buraya" şeklinde konuştu.
LİBYA'DA 3 GÜNLÜK YAS
KAZANIN NEDENİ DIŞ GÜÇLER Mİ?
Gazeteciler Zafer Şahin ve Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına konuk olarak Ankara'da düşen ve Libya heyetini taşıyan jet kazasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Libya yönetiminin mevcut durumunu ve olayın ardından yaşanabilecek muhtemel sonuçları değerlendirdi.
LİBYA'DA ORDUNUN BİRLEŞMESİ SÖZ KONUSU MU?
Gazeteci ve Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtoğlu, yaşanan kazaya ilişkin Libya'nın üst düzey isimlerinin hayatını kaybetmesiyle yeniden kurulacak ordu ve Genelkurmay Başkanı'na dikkat çekerek; "Kim atanacak ya da kim hangi ülkeye yakın? Neticede Dibeybe tarafından mı Genelkurmay Başkanı atanacak? Ama burada bir ılımlı ortam olduğunu düşündüğümüz zaman, Hafter’e bağlı bir kişi de Genelkurmay Başkan Yardımcısı olup, iki ordunun birleşmesi, silahlı gücün birleşmesi yönünde önemli bir adım mı, tarihi bir eşik mi aşılacak? Ben sadece gündeme getirmek istedim. İlk aklıma gelen, bölgeyi takip ettiğim için maalesef bunlar. Hani üzüntülü bir olay ama bugünün ertesi günü siyasi açıdan, jeopolitik açıdan, ekonomi, her açıdan çok önemli sonuçlara gebe. Libya neticede unutmayalım; Avrupa’ya en yakın olan ülke ve en az Türkiye kadar İtalya’nın da, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin de dikkatle takip ettiği bir ülke her gelişme. Bu sebeple bunu biz gündeme getirmek istedik." dedi.
"LİBYA ÜZERİNDE HESAPLARI OLAN ÇOK FARKLI GÜÇ MERKEZLERİ VAR"
Gazeteci Zafer Şahin Haymana'da boş bir tarlaya düşen jet kazasının oldukça trajik ve zamanlama açısından manidar olduğuna dikkat çekerek; "Bir taraftan ben yabancı basın olayı nasıl görmüş diye baktığımda Genelkurmay Başkanı için "Libya’nın Birleşmiş Milletler’in desteklediği hükümetin önde gelen askeri figürü" diye bahsediyor AP mesela bu gelişmeyi. Oldukça ilginçtir. Şimdi Libya’da bu tabii BM’nin desteklediği hükümet vurgusu önemli. Yani Libya üzerinde hesapları olan çok farklı güç merkezleri var ve Türkiye’nin BM’nin desteklediği hükümetle geliştirdiği iyi ilişkiler, Mehmetçik’in orada olmasının belli başkentlerde yarattığı rahatsızlıklar söz konusu."
"DOĞU AKDENİZ'DEKİ BİLEK GÜREŞİNİN YANSIMASI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MUHTEMEL"
Şahin, jetin Malta merkezli bir şirkete ait olduğunu belirtirken uçağın Türkiye'de düşmesiyle olası komplo teorilerin ortaya çıkabileceğine değindi.
"Burada hani bizde artık dilimize de böyle bir klişe olarak yerleşti ya, "zamanlama manidar". Hakikaten zamanlama manidar. Yani ben son bir hafta, 10 gün içerisinde yaşanılan olayların ardından bir Malta şirketinden kiralanan bir jetin teknik bir arıza sebebiyle Ankara üzerinde düşmesi, Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki askeri heyetin hayatını kaybetmesinde illaki bazı komplo teorilerinin gündeme gelebileceğini ve bunun senin işaret ettiğin Doğu Akdeniz’deki o bilek güreşinin bir yansıması olarak değerlendirilmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu düşünüyorum."
"ÇOK ZENGİN HİDROKARBON YATAKLARI VE ENERJİ REZERVLERİNDEN BAHSEDİLİYOR"
Zafer Şahin kazanın ardından Lşbya'nın jeopolitik konumuna değinirken çok zengin hidrokarbon yataklarının ve enerji rezervlerinin olduğunu vurguladı:
"Doğu Akdeniz bugün dünya egemenlerinin diyeyim hani gözünü diktiği, en büyük restleşmelerin, en büyük mücadele alanlarının başında geliyor Doğu Akdeniz. Çünkü Doğu Akdeniz’de çok zengin, işte uzun yıllardır dile getirilen bir hidrokarbon yataklarından, enerji rezervlerinden bahsediliyor ve bunun paylaşımıyla ilgili de çok farklı senaryolar gündeme geliyor. Geçmişte işte İsrail’i, Mısır’ı, Yunanistan’ı hep beraber işte oradaki hatta Güney Kıbrıs’ı da aralarına almışlardı. Türkiye’nin dirayetli tavrı ve kararlı tutumuyla o proje rafa kalkmak zorunda kaldı. Ama vazgeçtiler mi? Vazgeçmediler. Bugün mesela Kıbrıs adasının sürekli olarak uluslararası platformlarda gündemde olması, Kıbrıs üzerine çeşitli senaryoların yazılması da yine Doğu Akdeniz’deki bilek güreşiyle alakalı."
"LİBYA VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİDEN RAHATSIZ OLANLAR VAR"
Şahin öte yandan yaşanan uçak kazasının Türkiye-Libya arasındaki ilişkileri zedelemeye yönelik dış faktörün etkili olabileceği mesajını verirken Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimler ile uçak kazasının ilişkilendirilmesi gerektiğini vurguladı.
"Bir başka Doğu Akdeniz’deki çatışma alanı da Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarını belirleyen o anlaşma. Bu anlaşma imzalandığından beri zaten Türkiye ve Libya’nın BM tarafından tanınan hükümeti hedefti. Bugün böyle bir gelişme yaşanması, evet trajik bir durum, ciddi sonuçları olabilecek bir durum. Ama Libyalı makamlar bunun teknik bir arıza olduğunu duyurdular. Libya İletişim Başkanlığı’nın böyle yapmış olduğu bir açıklama olduğu belirtiliyor. Netleşince o tablo daha net görünecektir. Ama bunun işte orada bir Hafter realitesi var, Hafter’in kimlerle ne düzeyde ilişkiler kurduğu biliniyor. Bir Türkiye’ye yakın, BM tarafından da tanınan hükümet var. Ve yine Libya üzerinde Türkiye’nin kurduğu bu iyi ilişkilerden rahatsız olan bizim de komşumuz olan bazı başkentler var. Onların son dönemdeki saldırgan tavrıyla bu gelişmeler birlikte değerlendirilmeli." ifadelerini kullandı.
20.10'DA HAVALANDI 20.52'DE İRTİBAT KESİLDİ
Orgeneral Al-Haddad, beraberindekilerle Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek için Esenboğa Havalimanı'nda jete bindi.
Saat 20.10'da havalanan ve içinde 5 kişinin olduğu uçakla saat 20.52'de irtibat kesildi. Uçağın Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde dağlık alana düştüğü ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgenin çamurlu olması nedeniyle aramaları yaya olarak yürüten ekipler, uçağın enkazına ulaştı. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları sürüyor.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç düşen uçağa ilişkin soruşturma başlatıldığı açıkladı.
Bakan Tunç; "Ankara Esenboğa Havalimanından havalanan, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir." dedi.
LİBYA BAŞBAKANI UÇAKTAKİ İSİMLERİ PAYLAŞTI: HEYETİN TÜMÜ HAYATINI KAYBETTİ
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Ankara'da düşen uçaktaki Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı.
İŞTE HEYETTEKİ İSİMLER
Dibeybe sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında,"Büyük bir üzüntü ve kederle, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Muhammed El-Haddad ve Kara Kuvvetleri Komutanı Feyturi el-Gribil, Askeri İmalat Kurumu Komutanı Tuğgeneral Mahmud El-Katavi, Genelkurmay Başkanı Danışması Muhammed Asavi Diyab, Genelkurmay Başkanlığı Basın Ofisi Fotoğrafçısı Muhammed Mahcub'un Ankara'ya yaptıkları resmi ziyaret dönüşünde trajik bir kazada hayatlarını kaybettikleri haberini almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Başbakan Dibeybe mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bu (kaza), vatan, askeri kurumlar ve tüm Libyalılar için büyük bir kayıptır. Ülkelerine samimiyet ve özveriyle hizmet etmiş, disiplin, sorumluluk ve milli bağlılık konusunda örnek teşkil etmiş insanları kaybettik.
Şehitlerimizin ailelerine ve Silahlı Kuvvetlerdeki silah arkadaşlarına en derin taziyelerimizi ve yürekten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yüce Allah'tan onlara bol rahmetini ihsan etmesini, onları geniş cennetine kabul etmesini ve ailelerine ve sevdiklerine sabır ve teselli vermesini niyaz ediyoruz."
AL ARABIYA: ÖLÜM HABERİNİ ALDIK
Al Arabiya'nın haberinde şu ifadeler yer aldı:
Haddad'ın, danışmanının, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı'nın ve Üretim Otoritesi Direktörü'nün ölüm haberini aldık.
BAKAN YERLİKAYA DUYURDU: JANDARMA UÇAK ENKAZINA ULAŞTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 km. güneyinde Jandarmamız tarafından ulaşılmıştır.
Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."
İŞTE UÇAKTA YER ALAN İSİMLER
A Haber canlı yayınına katılan Zafer Şahin konuya dair açıklamasında "Libya televizyonu tarafından Libya Siyasi İşler Bakanı Valid El-Lafi'nin açıklamasına göre jette Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad, Danışmanı Muhammed El-Esavi, General El-Fayturi Gribel, General Muhammed Cemmah ve onlara eşlik eden Muhammed El-Macub bulunuyordu." dedi.
HAYMANA BELEDİYE BAŞKANI: JETİN DÜŞTÜĞÜ YER ULAŞILMASI ZOR BİR ALAN
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç "Enkaza ulaşmaya çalışıyoruz. Jetin düştüğü nokta 6-7 köyün bulunduğu bir yer ve ulaşılması zor bir alan." dedi.
UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI
Ankara Haymana'da Libya Genelkurmay Başkanı'nın taşıyan uçak düşmesinin ardından uçağın parçalarına ulaşılmaya başlandı.
İŞTE JETİN DÜŞME ANI
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan jetin düşme anları ortaya çıktı
OLAY YERİNDEN SICAK GÖRÜNTÜLER A HABER'DE!
Olay yerinden sıcak görüntüler A Haber'de
İşte o noktadaki görüntüler...
ÖNCE TEKNİK ARIZA SONRA DÜŞÜŞ
Ankara'da düşen uçağa ilişkin flaş detaylar ortaya çıktı. Buna göre jet kalktan sonra elektrik arızası yaşandı, pilotların kuleye haber verdikten sonra dönüşe geçti ancak bu esnada jet Esenboğa'ya inemeden Haymana tarafında düştü.
BAKAN YERLİKAYA: LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI DAHİL 5 KİŞİ BULUNUYORDUİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.
Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır.
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.
LİBYA ASKERİ HEYETİ BUGÜN TÜRKİYE'DEYDİ
Bugün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad’ı kabul etmişti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer almıştı.
"LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI'NI TAŞIYORDU" İDDİASI
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zamlı asgari ücret 2026 ne zaman yatacak? Ocak mı şubat mı?
- Nefes darlığına karşı gizli güç! Uzmanlar işaret etti: Akciğerleriniz için o vitamin gerekli
- Etkisi tüm odayı sarıyor! Doğal kokunun gizli formülü: Kaloriferin yanına bırakın
- Rambo: İlk Kan ne zaman çekildi? Rambo: İlk Kan filminin konusu ve oyuncuları
- Mışıl mışıl uyutuyor! Hastayken gece boyu rahat etmenin sırrı uzayda saklı
- Asgari ücretle ödemeler değişti: Yüzde 27 zamla kim ne alacak? GSS, işsizlik, kıdem…
- Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? TRT 1 Yayın Akışı
- Tıpta devrim yaratan gelişme! O hastalığı başlamadan durduruyor
- Diyet bozan brownieleri unutun! Unsuz ve şekersiz fit tarif: Tabak tabak gidiyor
- Mekikten daha etkili! Tek egzersizle karın, kalça ve dengeyi güçlendirin
- Dünya listesinde Karahantepe rüzgarı! 2025’in en iyi 10 keşfi arasına girdi
- Kredi notu sorgulama nasıl yapılır? İşte ücretsiz öğrenme detayları