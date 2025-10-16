İlim Yayma Cemiyeti’nin 75. yıl buluşması! Bilal Erdoğan'dan net mesaj: Türkiye Yüzyılı hikayesinde önemli birer yapı taşı olmaya vesile olacak
İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşması programında İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Türkiye bölgesinde ve dünyada kendisi karar verebilen bir ülke haline gelebildiyse, bugün yine bu ülkede bin yıla sarih kültürümüz, inancımız, geleneklerimiz yaşatılıyorsa gönüllülerin başlattığı hareketin desteklediği öğrenciler, burs verdiği eğitimciler, akademisyenler belki de aracı olmuş diye düşünebiliriz. Bugün bu nöbeti tutan, hizmeti idame eden ve bizlerden sonra gelenler de bu bayrağı çok daha yükseklere, 21. yüzyıla damga vurma iddiası olan Türkiye Yüzyılı hikayesinde önemli birer yapı taşı olmaya vesile olacak şekilde çalışsınlar inşallah diyorum" ifadelerine yer verdi.
Türkiye'nin en köklü ilim ve irfan kuruluşlarından İlim Yayma Cemiyeti, kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla düzenlediği basın buluşmasında, ilme ve insana hizmet yolculuğunda yeni döneme ilişkin hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.
İstanbul'da gerçekleştirilen programa Genel Başkan Yusuf Tülün, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Cemiyet yöneticileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.
"İLMİN İZİNDE, İNSANLIĞIN HİZMETİNDE" MOTTOSUYLA YENİ DÖNEM
Açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Yusuf Tülün, İlim Yayma Cemiyeti'nin 75 yıllık serüveninin yalnızca bir kurumun değil, bir medeniyetin ilimle kurduğu bağın temsilcisi olduğunu vurguladı. Tülün, "İlmin İzinde, İnsanlığın Hizmetinde" mottosunun Cemiyetin geçmişini ve geleceğe yönelik vizyonunu özetlediğini belirterek, ilmi insanlığın faydasına dönüştürme misyonunu kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.
"O GÜN ATILAN BU ADIM, BUGÜN MİLYONLARCA GENCİN HAYATINA DOKUNAN BİR EĞİTİM SEFERBERLİĞİNE DÖNÜŞTÜ"
Toplantıda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, cemiyetin kurucularının Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada karar verebilen bir ülke haline gelmesine hizmet ettiklerini vurgulayarak, "İlim Yayma Vakfı olarak biz de yakın zamanda 50. yılımızı geride bıraktık. 50. yılımızla ilgili çalışmalar tertip ettik. Aynı döneme denk gelen deprem münasebetiyle deprem bölgesi yoğunluklu olmak üzere okullarda 50. yıl kütüphaneleri yapmış olduk. İlim Yayma Cemiyeti, Türkiye'deki bu 75 yıllık İlim Yayma geleneği, hem ülkemizin tarihiyle çok ilişkili, sosyal tarihiyle çok irtibatlı, ülkemizdeki bazı önemli gelişmelerle çok irtibatlı. Bu cemiyeti, aileyi kuran o öncü şahıslar belki de bu milleti uçurumun kenarından almaya vesile olmuş insanlardır. Nedir o uçurumun kenarı? Varoluş meselemizdir. Kendi kimliğimizle, kültürümüzle varoluş meselemiz noktasında, cemiyeti kuran insanlar, bu milletin uçurumun kenarından alınmasına vesile olmuştur. Bugün yeniden Türkiye bölgesinde ve dünyada kendisi karar verebilen bir ülke haline gelebildiyse, bugün yine bu ülkede bin yıla sarih kültürümüz, inancımız, geleneklerimiz yaşatılıyorsa gönüllülerin başlattığı hareketin desteklediği öğrenciler, burs verdiği eğitimciler, akademisyenler belki de aracı olmuş diye düşünebiliriz. Bugün bu nöbeti tutan, hizmeti idame eden ve bizlerden sonra gelenler de bu bayrağı çok daha yükseklere, 21. yüzyıla damga vurma iddiası olan Türkiye Yüzyılı hikayesinde önemli birer yapı taşı olmaya vesile olacak şekilde çalışsınlar inşallah diyorum" ifadelerini kullandı.
"MEDENİYET HAMLESİNİN ADI, DİN EĞİTİMİNİN HASRETİNİ ÇEKEN GÖNÜLLÜLER HAREKETİDİR"
İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ise cemiyetin kuruluşunu anlatarak, "Bir asır önce cemiyet-i ilmiyeleri kuran irade, 1951 yılında farklı kimliklerle ama aynı ideallerle memleket için yeniden inisiyatif aldı. 68 idealist insan, milletin bağrından doğan bir inançla, İlim Yayma Cemiyeti'ni kurdu. Kurucularımız arasında kimler yoktu ki; Lozan Konferansı'nda Türkiye'nin vakıf mallarının korunması görevini üstlenen ilk Genel Başkanımız Avukat Seniyüddin Başak, işgal yıllarında İstanbul Maçka Silahhanesi'ndeki silahları hurdaya çıkararak Anadolu'ya ulaştıran ve Kuva-yı Milliye'ye destek veren General Ömer Cemal Karabekir, Mehmet Akif Ersoy'un yanında Sebilürreşad Dergisi'nde yazıları yayımlanan Hasan Hikmet Demirbağ, Çanakkale, Kut'ül Amare ve Kurtuluş Savaşı'nda görev yapmış, gazi unvanı ve İstiklal Madalyası sahibi Emekli Kurmay Albay Vehbi Bilimer, emekli Hakim Abdulkavi Beşer, hayırsever iş insanı Hacı Nazif Çelebi ve daha nice kadirşinas isim. O gün atılan bu adım, bugün milyonlarca gencin hayatına dokunan bir eğitim seferberliğine dönüştü. 10 Şubat 1953'te Bakanlar Kurulu kararıyla 'kamu yararına çalışan dernek' statüsü kazandık. İlim Yayma Cemiyeti, yalnızca bir dernek değildir. O, bu toprakların mayasıyla mayalanmış, medeniyet hamlesinin adı, din eğitiminin hasretini çeken gönüllüler hareketidir" ifadelerini kullandı.
"CEMİYETİMİZ, DEĞİŞEN DÜNYANIN ŞARTLARINI HEP DOĞRU OKUDU"
Cemiyetin ülkenin dört bir yanında gençlere hizmet verdiğini vurgulayan Tülün, "Bugün 186 şube, 158 yurt ve 112 eğitim merkeziyle Türkiye'nin dört bir yanında binlerce gence hizmet vermeye gayret ediyoruz. Anadolu'dan gelen evlatlarımız arasında büyük bir sosyal ağ ve güçlü bir gönül bağı kurduk. Hazırladığımız eğitim, rehberlik ve liderlik programlarıyla kendi kaynaklarıyla irtibatlı, dünyayı doğru okuyabilen bilim insanları, öncüler yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bu doğrultuda Türkiye genelindeki şubelerimizde ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerle Marifet Okulu Programı uyguluyoruz. İstanbul'da eğitim, hukuk, tıp ve psikoloji bölümü öğrencilerine yönelik başlattığımız kariyer programlarını Anadolu'daki şubelerimize modellemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fatih Sahn-ı Seman Eğitim ve Araştırma Merkezi ve Valide-i Atik Eğim Merkezi gibi tarihi mekanlarda İslami ilimler ve sosyal bilimler öğrencilerine yönelik ihtisas projelerimize devam ediyoruz. Ulusal düzeydeki eğitim ve gençlik çalışmalarımızı, mezunlarımız marifetiyle Arjantin, Makedonya gibi ülkelerde başlattık, Afrika ve Asya ülkeleriyle ilgili altyapı hazırlıklarımız devam ediyor. Cemiyetimiz, değişen dünyanın şartlarını hep doğru okudu. Bugüne kadar tüm çalışmalarımızda şu üç ilkeye sadık kaldık; doğru işi tespit etmek, doğru yöntemi seçmek ve doğru işte sebat etmek. Bugün, İlim Yayma çatısı, cemiyet, vakıf, şube ve gönüllüleriyle ilmin, irfanın ve hizmetin birleştiği büyük bir ekosistem oluşturmuştur" şeklinde konuştu.
"GELECEK, BİLGİYLE YOĞRULMUŞ FAZİLETİN ELLERİNDE YÜKSELECEKTİR"
İlim Yayma Cemiyeti'nin 75. yılı kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirileceğine dikkat çeken Tülün, "İçinde bulunduğumuz şu günlerden itibaren şubelerimiz, yurtlarımız ve genel merkezimiz bünyesinde yıl boyunca 75. yıl organizasyonu bağlamında bir dizi etkinlik serisi gerçekleştirmeyi planlamaktayız. 75 yıl önce yola çıkan öncü kuşak, 'bir milleti ihya edecek yolun ilimden geçtiğini' biliyordu. Bugün biz de o inançla diyoruz ki; gelecek, bilgiyle yoğrulmuş faziletin ellerinde yükselecektir. Yeni dönemde dijital çağın imkanlarını gençlerimizin hizmetine sunacağız, uluslararası eğitim programlarımızla gönül coğrafyamızın her köşesine ulaşacağız, değerlerini bilen, çağını anlayan, insanlığa katkı sunan bir nesil yetiştirmeye devam edeceğiz. Biz, geçmişine saygılı, geleceğine umutla bakan bir kurumuz. 75. yılımızda, geçmişten aldığımız güçle, geleceğe daha kararlı adımlarla yürümeye hazırız" diye konuştu.
KADİM DEĞERLERDEN EVRENSEL UFKA
Konuşmalarda, 1951 yılında 68 hayırseverin gönül birliğiyle temelleri atılan İlim Yayma Cemiyeti'nin, bugün ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye, insana ve merhamete odaklanan bir eğitim hareketine dönüştüğü vurgulandı. Cemiyet, 75. yılında da gençlerin maddi ve manevi gelişimine katkı sağlamayı, ilimle ahlakı birleştiren eğitim anlayışını güçlendirmeyi ve toplumun her kesimine ulaşan sürdürülebilir projelerle yoluna devam etmeyi hedefliyor. İlim Yayma Cemiyeti bugün 186 şubesi, 158 ortaöğretim ve yükseköğretim öğrenci yurdu, 112 Eğitim Merkezi ile tüm Türkiye'de binlerce öğrenciye hizmet üretmektedir.
75. YIL ETKİNLİKLERİ BAŞLIYOR
Basın buluşmasında, 75. yıl kapsamında düzenlenecek etkinlikler kamuoyuyla paylaşıldı. Yıl boyunca gerçekleştirilecek sergiler, belgesel gösterimleri, anma programları, ilim buluşmaları ve özel yayın projeleriyle, Cemiyetin tarihsel mirasının geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.
75. YILA ÖZEL PROJELER TANITILDI
Toplantıda, yıl boyunca hayata geçirilecek faaliyetler hakkında da bilgi verildi. Bu kapsamda:
- Cemiyetin köklü geçmişini yansıtacak "Hatıradan Hafızaya - 75. Yıl Hatıratı" kitabı ve belgeseli,
-Gençlik ve mezun buluşmaları, uluslararası ilim toplantıları,
-Sosyal sorumluluk ve gönüllülük temelli projeler tanıtıldı.
75 YILLIK BİR YÜRÜYÜŞ
Kapanışta yapılan değerlendirmelerde, İlim Yayma Cemiyeti'nin eğitim, burs, yurt ve kültürel faaliyetlerle Türkiye'nin dört bir yanında gençliğe rehberlik ettiğinin altı çizildi. Konuşmalarda, dünyanın ancak bilgiye gönül veren, ilmin izinde yürüyen, insanlığın hayrına çalışan insanların çaba ve gayretiyle imar edileceği vurgulandı. 75 yıllık bu kutlu yürüyüşün, aynı inanç, aynı ideal ve aynı hizmet aşkıyla devam edeceği ifade edilerek program sona erdi.
BİR MİLLETİN EĞİTİM SEFERBERLİĞİ
Tülin'in açıklamalarının devamı ise şöyle: Kuruluşundan yalnızca altı gün sonra, 17 Ekim 1951'de Türkiye'nin ilk İmam Hatip Okulu'nun açılışına öncülük eden kurucularımız, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 100'ü aşkın imam hatip lisesi yaptırdı. Ayrıca diğer imam hatip liselerinin yapımında başat rol aldı. Din eğitiminin yeniden sistemin parçası olduğu yıllarda imam-hatipler açtık, Anadolu'nun yükseköğretimle buluştuğu dönemlerde yurtlarla öğrencilerimize barınma ve beslenme imkanı sunduk, hala sunmaya devam ediyoruz. 8 Ocak 1973'te kurduğumuz İlim Yayma Vakfı ile yüksek lisans ve doktora düzeyindeki akademik çalışmalara ve akademisyenlere destek verdik, vermeye devam ediyoruz. Vakfımız tarafından kurulan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi akademik dünyanın güzide kurumlarından birisi olarak eğitim-öğretim çalışmalarına devam etmektedir. 1965 yılında yönetim kurulumuzun aldığı karara göre "Yüksek İslam Enstitüsünden mezun olacak üç çalışkan talebenin doktora yapmak üzere Londra, Paris, ve Bonn'a gönderilmesi" Cemiyetimizin eğitime verdiği önemin göstergesidir. Bursiyerlerimiz arasında Türkiye'nin ilim ve fikir hayatına etki etmiş çok sayıda isim yer almaktadır. Cemiyetimiz, kendi çalışmaları haricinde farklı kurumların taleplerine de kayıtsız kalmamıştır. Faaliyet raporlarımıza göre 1968-1977 yılları arasında 129 farklı organizasyon ve kuruma destek verilmiştir. Destek verilen kurumlar arasında Fen Lisesi Mezunlar Derneği'nden kız lisesine, hemşeri derneklerinden öğretmen sendikalarına kadar çeşitlilik bulunmaktadır. Ülkemizin yardıma ve gönüllü insan gücüne ihtiyacı olduğu deprem, sel gibi afet zamanlarında emek, gayret ve özveriyle hasbi çalışmalar ortaya konmuştur. Devlet ve milletimize bütün imkanlarımızla destek vermek için elimizden gelen her şeyi yaptık, yine yaparız inşallah.
Bugün, 186 şube, 158 yurt ve 112 eğitim merkeziyle Türkiye'nin dört bir yanında binlerce gence hizmet vermeye gayret ediyoruz. Anadolu'dan gelen evlatlarımız arasında büyük bir sosyal ağ ve güçlü bir gönül bağı kurduk. Hazırladığımız eğitim, rehberlik ve liderlik programlarıyla kendi kaynaklarıyla irtibatlı, dünyayı doğru okuyabilen bilim insanları, öncüler yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bu doğrultuda Türkiye genelindeki şubelerimizde ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerle Marifet Okulu Programı uyguluyoruz. İstanbul'da eğitim, hukuk, tıp ve psikoloji bölümü öğrencilerine yönelik başlattığımız kariyer programlarını Anadolu'daki şubelerimize modellemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fatih Sahn-ı Semân Eğitim ve Araştırma Merkezi ve Vâlide-i Atik Eğim Merkezi gibi tarihi mekanlarda İslami ilimler ve sosyal bilimler öğrencilerine yönelik ihtisas projelerimize devam ediyoruz. Ulusal düzeydeki eğitim ve gençlik çalışmalarımızı, mezunlarımız marifetiyle Arjantin, Makedonya gibi ülkelerde başlattık, Afrika ve Asya ülkeleriyle ilgili altyapı hazırlıklarımız devam ediyor. Cemiyetimiz, değişen dünyanın şartlarını hep doğru okudu. Bugüne kadar tüm çalışmalarımızda şu üç ilkeye sadık kaldık: Doğru işi tespit etmek, doğru yöntemi seçmek ve doğru işte sebat etmek. Bugün, İlim Yayma çatısı; cemiyet, vakıf, şube ve gönüllüleriyle ilmin, irfanın ve hizmetin birleştiği büyük bir ekosistem oluşturmuştur.
GELECEĞE DAİR
İçinde bulunduğumuz şu günlerden itibaren şubelerimiz, yurtlarımız ve genel merkezimiz bünyesinde, yıl boyunca 75. Yıl organizasyonu bağlamında bir dizi etkinlik serisi gerçekleştirmeyi planlamaktayız.
75 yıl önce yola çıkan öncü kuşak, "bir milleti ihya edecek yolun ilimden geçtiğini" biliyordu.
Bugün biz de o inançla diyoruz ki: Gelecek, bilgiyle yoğrulmuş faziletin ellerinde yükselecektir. Yeni dönemde;
- Dijital çağın imkânlarını gençlerimizin hizmetine sunacağız,
- Uluslararası eğitim programlarımızla gönül coğrafyamızın her köşesine ulaşacağız,
-Değerlerini bilen, çağını anlayan, insanlığa katkı sunan bir nesil yetiştirmeye devam edeceğiz.
Biz, geçmişine saygılı, geleceğine umutla bakan bir kurumuz.
75. yılımızda, geçmişten aldığımız güçle, geleceğe daha kararlı adımlarla yürümeye hazırız.
