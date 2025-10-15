CHP’li İzmir Büyükşehir borç batağında! Yeniden borçlanmak için onay bekliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi (AA)

KRİZ DERİNLEŞTİ



Önergenin kabulü halinde, İZBB var olan borçlarına 1 milyar 250 milyon lira daha ekleyecek. Başkan Tugay, borçlanma koşullarını belirlemek üzere belediye adına bankalarla görüşmeler yapacak.

Çekilecek kredi, başta kamulaştırma olmak üzere belediyenin acil ihtiyaçlarında kullanılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu adımı, mali krizin derinleştiğine işaret ediyor ve belediyenin finansal geleceği açısından kritik bir dönem olarak değerlendiriliyor.