Terörsüz Türkiye’de iki aşamalı plan! İlk adım silah bırakanlar için

BİRİNCİ AŞAMA



Terör örgütü PKK'nın silah bırakan üyeleri için yasal düzenleme yapılacak. Yapılacak düzenlemenin tanım, amaç ve kapsam bölümünde 'kendini fesheden örgütlerin silah bırakan üyelerinin durumunun ne olacağı, nasıl bir yol izleneceği tek tek anlatılacak.

Örneğin tanım bölümünde 'silah bırakan örgüt üyesi' ve 'suça bulaşmamış örgüt üyesi' ne anlama geldiği yazılacak. Kapsam maddesinde düzenlemenin 'kimleri kapsadığı', amaç maddesinde 'yasanın niye çıkarıldığı' anlatılacak.