Terörsüz Türkiye’de iki aşamalı plan! İlk adım silah bırakanlar için
Terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis’te kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Dayanışma Komisyonu’nun çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Komisyon, bu süreçte hayata geçirilecek yasal düzenlemelerin altyapısını oluştururken, düzenlemelerin iki aşamalı olarak gündeme gelmesi planlanıyor.
AK Parti'deki genel düşünce, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyon çalışmalarını tamamlayıp ortaya genel bir çerçeve çıktıktan sonra yasal düzenlemelerin gündemi getirilmesi yönünde.
Komisyonun da önümüzdeki aylarda önerileri içeren raporunu sunması planlanıyor. Rapor sonrası yasal düzenlemelerin iki aşama gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre bu aşamalar şöyle:
GENEL AF, ÖCALAN'A AF YOK
Yapılacak düzenlemeler ana başlıkları ile belirlendi. Buna göre, genel af veya teröristbaşı Öcalan'a af getirilmesi gündemde olmayacak.
BİRİNCİ AŞAMA
Terör örgütü PKK'nın silah bırakan üyeleri için yasal düzenleme yapılacak. Yapılacak düzenlemenin tanım, amaç ve kapsam bölümünde 'kendini fesheden örgütlerin silah bırakan üyelerinin durumunun ne olacağı, nasıl bir yol izleneceği tek tek anlatılacak.
Örneğin tanım bölümünde 'silah bırakan örgüt üyesi' ve 'suça bulaşmamış örgüt üyesi' ne anlama geldiği yazılacak. Kapsam maddesinde düzenlemenin 'kimleri kapsadığı', amaç maddesinde 'yasanın niye çıkarıldığı' anlatılacak.
TÜRKİYE'YE DÖNEBİLECEKLER
Türk Ceza Kanunu'nun 221'inci maddesi "Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz" ifadelerini içeriyor.
Süreç için çıkartılacak yasada da buna benzer hüküm yer alacak. Düzenleme tamamen suça bulaşmamış olanları ilgilendirecek. Yasanın çıkması ile birlikte suça bulaşmamışsa, rahatlıkla Türkiye'ye toplumsal hayata karışabilecekler.
İKİNCİ AŞAMA
Suça bulaşanların durumuna ilişkin bazı adımlar atılacak. Genel bir infaz düzenlemesi yapılacak. Bu düzenleme ceza ertelemesi mi yoksa başka bir şekilde mi olacak önümüzdeki günlerde netleşecek.
Ancak şu anda bu konu hiçbir şekilde gündeme gelmeyecek. Örgütün silah bıraktığı devlet tarafından teyit edilmedikçe bir adım atılmayacak.
ŞEHİT VE GAZİLER
Genel çerçevesi toplumu rahatsız etmeyecek ve şehit ve gazileri rencide etmeyecek bir düzenleme gündeme gelmiş olacak.
