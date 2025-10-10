10 Ekim 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri İsrail'in alıkoyduğu 2 Türk aktivist daha yurda döndü! "Küresel kararlılık dalgası artarak devam edecek"

İsrail'in alıkoyduğu 2 Türk aktivist daha yurda döndü! "Küresel kararlılık dalgası artarak devam edecek"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 10.10.2025 01:11 Güncelleme: 10.10.2025 01:13
ABONE OL
İsrail’in alıkoyduğu 2 Türk aktivist daha yurda döndü! Küresel kararlılık dalgası artarak devam edecek

Gazze'de yaşanan insanlık krizine dur demek için insani yardım malzemeleriyle yola çıkan Sumud Filosu, İsrail tarafından Gazze açıklarında saldırıya uğradı. Saldırı ve alıkoyma haberleri dünyada tepkiyle karşılanırken İsrail'in alıkoyduğu 2 Türk aktivist de yurda döndü.

Gazze'deki kuşatmayı kırmak ve insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na Antalya'dan katılan 2 aktivist Hakan Şimşek ve Aplarslan Aslan Antalya'ya döndü.

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve Gazze'deki ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmak isterken İsrail'in alıkoyduğu 2 Antalyalı aktivist akşam saatlerinde Antalya'ya geldi. 1 Ekim tarihinden bu yana İsrail tarafından alıkonulan Hakan Şimşek ve Alparslan Aslan'ı karşılamaya Antalya Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ,yakınları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. İstanbul'dan Antalya'ya gelen Şimşek ve Arslan Havalimanında yakınlarına sarılarak özlem giderdi. Havalimanı çıkışında konuşan Alparslan Aslan kendilerinin birkaç gün hapis kaldıklarını ama Filistinlilerin 80 yıldır büyük acılar ve çile çektiğini belirterek "Küresel kararlılık dalgası artarak devam edecek" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail’in alıkoyduğu 2 Türk aktivist daha yurda döndü! Küresel kararlılık dalgası artarak devam edecek İsrail’in alıkoyduğu 2 Türk aktivist daha yurda döndü! Küresel kararlılık dalgası artarak devam edecek İsrail’in alıkoyduğu 2 Türk aktivist daha yurda döndü! Küresel kararlılık dalgası artarak devam edecek
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör