İsrail'in alıkoyduğu 2 Türk aktivist daha yurda döndü! "Küresel kararlılık dalgası artarak devam edecek"
Gazze'de yaşanan insanlık krizine dur demek için insani yardım malzemeleriyle yola çıkan Sumud Filosu, İsrail tarafından Gazze açıklarında saldırıya uğradı. Saldırı ve alıkoyma haberleri dünyada tepkiyle karşılanırken İsrail'in alıkoyduğu 2 Türk aktivist de yurda döndü.
Gazze'deki kuşatmayı kırmak ve insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na Antalya'dan katılan 2 aktivist Hakan Şimşek ve Aplarslan Aslan Antalya'ya döndü.
Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve Gazze'deki ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmak isterken İsrail'in alıkoyduğu 2 Antalyalı aktivist akşam saatlerinde Antalya'ya geldi. 1 Ekim tarihinden bu yana İsrail tarafından alıkonulan Hakan Şimşek ve Alparslan Aslan'ı karşılamaya Antalya Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ,yakınları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. İstanbul'dan Antalya'ya gelen Şimşek ve Arslan Havalimanında yakınlarına sarılarak özlem giderdi. Havalimanı çıkışında konuşan Alparslan Aslan kendilerinin birkaç gün hapis kaldıklarını ama Filistinlilerin 80 yıldır büyük acılar ve çile çektiğini belirterek "Küresel kararlılık dalgası artarak devam edecek" diye konuştu.
