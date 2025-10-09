09 Ekim 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2025 09:41 Güncelleme: 09.10.2025 10:26
Başkan Erdoğan’dan Gazze’deki ateşkesle ilgili ilk açıklama: Büyük bir memnuniyet duyuyorum

Gazze'de varılan ateşkes kararının ardından Başkan Erdoğan ateşkesle ilgili bir açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında ateşkesten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederken; "Anlaşmanın yakın takipçisi olacağız." dedi. Öte yandan Erdoğan bağımsız Filistin devleti kurulana dek mücadeleye devam edileceğinin altını çizdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şarm El Şeyh'de yürütülen ve Türkiye'nin de katkı sağladığı Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN: BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUM!

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail'in, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onaylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Şarm El Şeyh'de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İsrail hükümetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta olmak üzere, anlaşmaya varılmasında önemli destekleri olan kardeş ülkeler Katar ve Mısır'a hassaten teşekkür ediyorum. Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde Filistin'de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bu vesileyle, 2 yıldır tarifsiz acılar çeken, gayriinsani koşullar altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren, evladını, anasını, babasını, akrabasını, arkadaşını kaybeden, yaşadıkları tüm trajedilere rağmen izzetli duruşlarından taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Rabb'im Filistinli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun, Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin."

Başkan Erdoğan'ın Gazze'de varılan ateşkesle ilgili paylaşımı (X)Başkan Erdoğan'ın Gazze'de varılan ateşkesle ilgili paylaşımı (X)

Gazze’de ateşkes onaylandıGazze’de ateşkes onaylandı GAZZE'DE ATEŞKES ONAYLANDI

