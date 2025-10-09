09 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan ateşkes mesajı: Büyük memnuniyet duyuyorum!
Başkan Erdoğan’dan ateşkes mesajı: Büyük memnuniyet duyuyorum!

Başkan Erdoğan'dan ateşkes mesajı: Büyük memnuniyet duyuyorum!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.10.2025 09:53
Gazze’de varılan ateşkes kararının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Ateşkesten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, “Anlaşmanın yakın takipçisi olacağız.” dedi. Şarm El Şeyh’te yürütülen ve Türkiye’nin de katkı sunduğu görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirten Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Katar ve Mısır’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Türkiye’nin sürecin uygulanmasını yakından izleyeceğini vurgulayan Erdoğan, “Filistin devleti kurulana dek mücadelemiz sürecek.” ifadelerini kullandı. Filistin halkına sabır ve direnişlerinden ötürü övgüde bulunan Erdoğan, “Rabb’im Filistinli kardeşlerimizin yâr ve yardımcısı olsun.” sözleriyle açıklamasını tamamladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan ateşkes mesajı: Büyük memnuniyet duyuyorum!
Trump, Katar ve Mısır’a teşekkür ediyorum!
"Trump, Katar ve Mısır'a teşekkür ediyorum!"
Gazze’de barışın formülü!
Gazze'de barışın formülü!
İsrail sözünü tutacak mı?
"İsrail sözünü tutacak mı?"
Başkan Erdoğan: Büyük memnuniyet duyuyorum!
Başkan Erdoğan: Büyük memnuniyet duyuyorum!
Gazze’de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
Ateşkesin garantörü Ankara olacak
Ateşkesin garantörü Ankara olacak
Gazze’de ateşkese rağmen patlamalar yaşanıyor!
Gazze’de ateşkese rağmen patlamalar yaşanıyor!
Gazze’de tarihi ateşkes imzalandı: Gazze sevinçli bir güne uyandı
Gazze’de tarihi ateşkes imzalandı: Gazze sevinçli bir güne uyandı
İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu!
İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu!
Katil İsrail 3 tümeni Gazze merkezinden çekiyor!
Katil İsrail 3 tümeni Gazze merkezinden çekiyor!
Çizgi film karakterleri çete oldu! Tartışma yaratan kavram: Suça sürüklenen çocuklar
Çizgi film karakterleri çete oldu! Tartışma yaratan kavram: Suça sürüklenen çocuklar
Mısır müzakerelerinde ilk görüntüler
Mısır müzakerelerinde ilk görüntüler
Daha Fazla Video Göster