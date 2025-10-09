Başkan Erdoğan’dan ateşkes mesajı: Büyük memnuniyet duyuyorum!

Gazze’de varılan ateşkes kararının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Ateşkesten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, “Anlaşmanın yakın takipçisi olacağız.” dedi. Şarm El Şeyh’te yürütülen ve Türkiye’nin de katkı sunduğu görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirten Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Katar ve Mısır’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Türkiye’nin sürecin uygulanmasını yakından izleyeceğini vurgulayan Erdoğan, “Filistin devleti kurulana dek mücadelemiz sürecek.” ifadelerini kullandı. Filistin halkına sabır ve direnişlerinden ötürü övgüde bulunan Erdoğan, “Rabb’im Filistinli kardeşlerimizin yâr ve yardımcısı olsun.” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

