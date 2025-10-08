08 Ekim 2025, Çarşamba
Şam'ın güney kırsalında patlama!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.10.2025 21:35 Güncelleme: 08.10.2025 21:35
Suriye’nin başkenti Şam'ın güney kırsalında yer alan Sebine beldesinde patlama meydana geldi. Patlamada can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güney kırsalında yer alan Sebine beldesinde patlama meydana geldi.

Suriye devlet televizyonu El-İhabriyye'nin haberine göre, patlama, Sebine beldesinin Matahen bölgesinde gerçekleşti.

Patlamanın nedeni konusunda incelemeler devam ederken, olayda can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

