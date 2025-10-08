Şam'ın güney kırsalında patlama!
Suriye’nin başkenti Şam'ın güney kırsalında yer alan Sebine beldesinde patlama meydana geldi. Patlamada can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.
Suriye devlet televizyonu El-İhabriyye'nin haberine göre, patlama, Sebine beldesinin Matahen bölgesinde gerçekleşti.
Patlamanın nedeni konusunda incelemeler devam ederken, olayda can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.