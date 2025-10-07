Resmi Gazete’de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığı makamına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Resmi Gazete (ahaber.com.tr)

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın geçici olarak vekalet edeceği Cumhurbaşkanlığı makamına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda; "7 Ekim 2025 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ vekâlet edecektir." ifadeleri yer aldı.