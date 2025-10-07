Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığı makamına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği Azerbaycan ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın geçici olarak vekalet edeceği Cumhurbaşkanlığı makamına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda; "7 Ekim 2025 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ vekâlet edecektir." ifadeleri yer aldı.
