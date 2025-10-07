07 Ekim 2025, Salı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığı makamına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığı makamına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2025 02:30
Resmi Gazete’de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığı makamına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği Azerbaycan ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın geçici olarak vekalet edeceği Cumhurbaşkanlığı makamına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda; "7 Ekim 2025 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ vekâlet edecektir." ifadeleri yer aldı.

