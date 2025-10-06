Başkan Erdoğan Azerbaycan yolcusu! Hem zirve hem de ikili görüşme trafiği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim 2025’te Azerbaycan’ın Gebele kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi’ne katılacak. “Bölgesel Barış ve Güvenlik” temalı zirvede Gebele Bildirisi dahil çeşitli kararlar kabul edilecek. Erdoğan, zirve kapsamında Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’na iştirak edecek ve çok sayıda liderle bir araya gelecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle 7 Ekim 2025 tarihinde Azerbaycan'ın Gebele kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Zirvesi'ne katılacak.
GEBELE BİLDİRİSİ YAYINLANACAK
"Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla gerçekleştirilecek zirvede, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alınacak. Zirve kapsamında Gebele Bildirisi başta olmak üzere çeşitli belge ve kararların kabul edilmesi öngörülüyor.
ÇOK SAYIDA LİDERLE BULUŞACAK
Başkan Erdoğan'ın, zirve çerçevesinde yapılacak Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılması ve diğer katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanları ile temaslarda bulunması bekleniyor.