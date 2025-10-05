05 Ekim 2025, Pazar
Katil İsrail'in yalanı gün yüzüne çıktı: Ünlü aktiviste işkence yapıp zorla bayrak öptürdüler!

Katil İsrail’in yalanı gün yüzüne çıktı: Ünlü aktiviste işkence yapıp zorla bayrak öptürdüler!

ahaber.com.tr
Giriş: 05.10.2025 00:24
Katil İsrail’in yalanı gün yüzüne çıktı: Ünlü aktiviste işkence yapıp zorla bayrak öptürdüler!

Katil İsrail’in Gazze ablukasını kırmak amacıyla 31 Ağustos’ta Barselona Limanı’ndan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, uluslararası deniz sahasında Katil İsrail deniz güçleri tarafından yasa dışı şekilde durdurularak aktivistler rehin alındı. Esir alınan aktivistler arasında ünlü aktivist Greta Thunberg de bulunuyordu. A Haber’e açıklamalarda bulunan aktivist Sait Ercan, Greta Thunberg’in İsrail tarafından yerlere sürüklendiğini ve zorla İsrail bayrağını öptürülmeye çalışıldığını söyledi.

Dünyanın umudu olan Küresel Sumud Filosu, İsrail işgali altındaki Gazze'ye insani yardım götürmek için 31 Ağustos'ta Barselona Limanı'ndan yola çıktı. 50'den fazla ülke vatandaşının bulunduğu gemide birçok tanınmış isim de yer alıyordu.

Katil İsrail’in yalanı gün yüzüne çıktı: Ünlü aktiviste işkence yapıp zorla bayrak öptürdüler!

Filo, uluslararası deniz sahasında Gazze'ye doğru ilerlerken, Gazze'ye son 30 mil kala siyonist güçler tarafından yasa dışı şekilde durduruldu. İçeride bulunan aktivistlere insanlık dışı muamele yapılarak işkence uygulandı.

Katil İsrail’in yalanı gün yüzüne çıktı: Ünlü aktiviste işkence yapıp zorla bayrak öptürdüler!

KATİL İSRAİL'İN YALANI SUYA DÜŞTÜ

Geçtiğimiz aylarda İtalya'nın Katanya Limanı'ndan Gazze'ye yola çıkan insani yardım gemisi "Madleen"de bulunan Greta Thunberg'e, İsrail'in kameralar karşısında sandviç uzatarak dünyaya "Biz aktivistlere bir şey yapmıyoruz" propagandası bu kez işe yaramadı. Küresel Sumud Filosu'nda bulunan ünlü aktivist Greta Thunberg'in katil İsrail tarafından işkenceye uğradığı ortaya çıktı.

Katil İsrail’in yalanı gün yüzüne çıktı: Ünlü aktiviste işkence yapıp zorla bayrak öptürdüler!

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan ve işgalci güçler tarafından Gazze'ye son 30 mil kala yasa dışı şekilde durdurulan gemideki aktivist Sait Ercan, İsrail güçlerinin Greta Thunberg'e işkence yaptığını; onu yerlere sürüklendiğini ve zorla İsrail bayrağını öptürmeye çalıştıklarını açıkladı.

"GRETA THUNBERG'E İSRAİL TARAFINDAN İŞKENCE EDİLDİ"

GRETA THUNBERG'E İSRAİL TARAFINDAN İŞKENCE

Madleen gemisinde Greta Thunberg'e sandviç uzatarak "aktivistlere bir şey yapmıyoruz" propagandası yapan İsrail'in, gerçekleri yansıtmadığı vurgulayan Sait Ercan, "Hatırlarsınız, bir önceki Madleen gemisinde İsrail, ünlü aktivist Greta Thunberg'i sandviçle karşılamıştı. Bu şekilde dünyaya 'zararsız bir ülkeyiz' imajı vermeye çalışmışlardı. Ancak bu kez işler çok farklıydı. Greta'nın başını zorla tutup İsrail bayrağına doğru eğilmesi için baskı yaptılar. Psikolojik ve fiziksel işkence uyguladılar." dedi.

Katil İsrail'in yalanı gün yüzüne çıktı: Ünlü aktiviste işkence yapıp zorla bayrak öptürdüler!
