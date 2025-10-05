Katil İsrail’in yalanı gün yüzüne çıktı: Ünlü aktiviste işkence yapıp zorla bayrak öptürdüler!

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan ve işgalci güçler tarafından Gazze'ye son 30 mil kala yasa dışı şekilde durdurulan gemideki aktivist Sait Ercan, İsrail güçlerinin Greta Thunberg'e işkence yaptığını; onu yerlere sürüklendiğini ve zorla İsrail bayrağını öptürmeye çalıştıklarını açıkladı.

GRETA THUNBERG'E İSRAİL TARAFINDAN İŞKENCE

Madleen gemisinde Greta Thunberg'e sandviç uzatarak "aktivistlere bir şey yapmıyoruz" propagandası yapan İsrail'in, gerçekleri yansıtmadığı vurgulayan Sait Ercan, "Hatırlarsınız, bir önceki Madleen gemisinde İsrail, ünlü aktivist Greta Thunberg'i sandviçle karşılamıştı. Bu şekilde dünyaya 'zararsız bir ülkeyiz' imajı vermeye çalışmışlardı. Ancak bu kez işler çok farklıydı. Greta'nın başını zorla tutup İsrail bayrağına doğru eğilmesi için baskı yaptılar. Psikolojik ve fiziksel işkence uyguladılar." dedi.