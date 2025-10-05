Katil İsrail’in yalanı gün yüzüne çıktı: Ünlü aktiviste işkence yapıp zorla bayrak öptürdüler!
Katil İsrail’in Gazze ablukasını kırmak amacıyla 31 Ağustos’ta Barselona Limanı’ndan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, uluslararası deniz sahasında Katil İsrail deniz güçleri tarafından yasa dışı şekilde durdurularak aktivistler rehin alındı. Esir alınan aktivistler arasında ünlü aktivist Greta Thunberg de bulunuyordu. A Haber’e açıklamalarda bulunan aktivist Sait Ercan, Greta Thunberg’in İsrail tarafından yerlere sürüklendiğini ve zorla İsrail bayrağını öptürülmeye çalışıldığını söyledi.
Dünyanın umudu olan Küresel Sumud Filosu, İsrail işgali altındaki Gazze'ye insani yardım götürmek için 31 Ağustos'ta Barselona Limanı'ndan yola çıktı. 50'den fazla ülke vatandaşının bulunduğu gemide birçok tanınmış isim de yer alıyordu.
Filo, uluslararası deniz sahasında Gazze'ye doğru ilerlerken, Gazze'ye son 30 mil kala siyonist güçler tarafından yasa dışı şekilde durduruldu. İçeride bulunan aktivistlere insanlık dışı muamele yapılarak işkence uygulandı.
KATİL İSRAİL'İN YALANI SUYA DÜŞTÜ
Geçtiğimiz aylarda İtalya'nın Katanya Limanı'ndan Gazze'ye yola çıkan insani yardım gemisi "Madleen"de bulunan Greta Thunberg'e, İsrail'in kameralar karşısında sandviç uzatarak dünyaya "Biz aktivistlere bir şey yapmıyoruz" propagandası bu kez işe yaramadı. Küresel Sumud Filosu'nda bulunan ünlü aktivist Greta Thunberg'in katil İsrail tarafından işkenceye uğradığı ortaya çıktı.
Küresel Sumud Filosu'nda bulunan ve işgalci güçler tarafından Gazze'ye son 30 mil kala yasa dışı şekilde durdurulan gemideki aktivist Sait Ercan, İsrail güçlerinin Greta Thunberg'e işkence yaptığını; onu yerlere sürüklendiğini ve zorla İsrail bayrağını öptürmeye çalıştıklarını açıkladı.
GRETA THUNBERG'E İSRAİL TARAFINDAN İŞKENCE
Madleen gemisinde Greta Thunberg'e sandviç uzatarak "aktivistlere bir şey yapmıyoruz" propagandası yapan İsrail'in, gerçekleri yansıtmadığı vurgulayan Sait Ercan, "Hatırlarsınız, bir önceki Madleen gemisinde İsrail, ünlü aktivist Greta Thunberg'i sandviçle karşılamıştı. Bu şekilde dünyaya 'zararsız bir ülkeyiz' imajı vermeye çalışmışlardı. Ancak bu kez işler çok farklıydı. Greta'nın başını zorla tutup İsrail bayrağına doğru eğilmesi için baskı yaptılar. Psikolojik ve fiziksel işkence uyguladılar." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik İllüzyon Testi: Retro görselin içinde iki kedi saklanıyor! Sadece 1000 kişiden 1’i görebiliyor
- 117 yaşına kadar yaşadı! Uzun ömrün sırrını Gastroenterolog açıkladı: Günde 3 kez…
- Aslında kedilere alerjiniz yok! Bilim insanlarından yeni keşif: Toz, kedi tüyü ve polen alerjisi tarihe karışıyor
- ATV dizisi Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Kuruluş Orhan kadrosunda kimler var?
- SÜPER LİG MAÇI: Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 4 Ekim ne günü? Dünya Hayvanları Koruma Günü nasıl ortaya çıktı? En anlamlı Hayvanları Koruma Günü mesajları
- Makarna pişirirken yaptığınız en büyük hata! Uzmanlar uyardı: Sağlığınız risk altında
- 2025 DOLUNAY TAKVİMİ: Ekim Dolunay’ı ne zaman, saat kaçta? Nasıl oluşur?
- Chelsea-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- Vücudunuzun gizli dili: Yiyecek krizleri neyi işaret ediyor? Sebebi sadece açlık değil…
- 2026 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ: 2026 Dünya Kupası ne zaman, nerede oynanacak?
- Gençlik kalkanı çöktü! İnsanlar uzayda daha hızlı mı yaşlanıyor? Deneyler kanıtladı