Ekosistemde silüet rüşveti! Para yoksa onay yok
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması devam ederken yeni bir detay ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında ifade veren tanık Z.K., çok sayıda müteahhitten milyon dolarlık rüşvetler istendiğini söyledi. Tanık, tahsilatların ise bir galeride yapıldığını belirtti.
İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü'nden İBB'ye uzanan yolsuzluk 'ekosisteminde' müteahhitlere uyguladığı yeni bir rüşvet tarifesi daha ortaya çıktı. İnşaat projelerinin ruhsatı ve iskanı karşılığında villalar, daireler ve milyonlar temin ettiği belirlenen suç örgütünün, büyük projelerin silüet onayları karşılığında da müteahhitlerden milyon dolarlar talep ettiği öğrenildi.
DOLARLAR HAVUZDA
Takvim Gazetesi'nin haberine göre Soruşturma kapsamında ifade veren tanık Z.K., İmar Müdürlüğü Silüet Şefliği'nde büyük inşaat projelerinin silüet onayı karşılığında İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gültekin aracılığıyla çok sayıda müteahhitten milyon dolarlık rüşvetler istendiğini söyledi.
Tahsilatların İBB Spor Kulubü Başkanı Fatih Keleş tarafından Florya'daki bir galeride yapıldığını belirten tanık Z.K., Keleş'in bu paraları firari iş adamı Murat Gülibrahimoğlu'na aktardığını, Gülibrahimoğlu'nun da bu paraları yurtdışına çıkardığını anlattı. Tanık Z.K. ifadesinde şunları söyledi:
İMAMOĞLU'NUN HABERİ VAR
"Buradaki (Boğaziçi İmar) işlemler usulsüz olarak menfaat karşılığı İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu tarafından yapılmıştır. İmar Müdürlüğü altındaki silüet şefliğinde büyük projelerden silüet onayı altında nakdi veya gayri nakdi menfaatler temin edilmiştir."
BAŞ GÖRÜŞMECİ
Rüşvet görüşmelerinin İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gültekin tarafından yürütüldüğünü belirten Z.K, "Milyon dolarlık rüşvetler istendi. Yakup Öner, İmamoğlu'nun talimatı ile büyük çaplı teknik birim gerektiren önemli konulardaki işleri takip etmekten sorumluydu" dedi.
PARALAR NAKİT OLSUN
Fatih Keleş'in Florya sahilde bir galeriyi kullandığını belirten Z.K, "Keleş elde ettiği nakit paraları Murat Gülibrahimoğlu'na aktararak saklamaktaydı. Bu paraların büyük miktarı Gülibrahimoğlu ile yurt dışına çıkarılmıştır. Yiğit Oğuz Duman da sistemin içindeydi" sözlerini kaydetti.
