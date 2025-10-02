İBB trollerinin merkezi lüks rezidans çıktı: Aylık 100 bin lira kira ödediler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanmasının lideri olarak gözaltına alınan ve 15 Ağustos'ta tutuklanan Alican Ayvataş'ın, Ataşehir'de aylık 100 bin TL'ye kiraladığı lüks rezidanstaki ofisinden troll ağı yönettiği ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre lise mezunu olduğunu belirten Ayvataş, ifadesinde ZamHaber gibi toplam 45 milyon takipçili birçok sosyal medya hesabını Ubeyt Bartın, Utku Doğruyol ve Mahir Gün ile birlikte organize ettiklerini kabul etti.