İBB trollerinin merkezi lüks rezidans çıktı: Aylık 100 bin lira kira ödediler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, troll ağı yönettiği belirlenen Alican Ayvataş 15 Ağustos’ta tutuklandı. Ayvataş’ın Ataşehir’de aylık 100 bin TL kira ödediği rezidanstan yönettiği ZamHaber dahil 45 milyon takipçili hesapları Ubeyt Bartın, Utku Doğruyol ve Mahir Gün ile birlikte organize ettiği ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanmasının lideri olarak gözaltına alınan ve 15 Ağustos'ta tutuklanan Alican Ayvataş'ın, Ataşehir'de aylık 100 bin TL'ye kiraladığı lüks rezidanstaki ofisinden troll ağı yönettiği ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre lise mezunu olduğunu belirten Ayvataş, ifadesinde ZamHaber gibi toplam 45 milyon takipçili birçok sosyal medya hesabını Ubeyt Bartın, Utku Doğruyol ve Mahir Gün ile birlikte organize ettiklerini kabul etti.
Bu hesaplardan suç örgütü lehine manipülatif paylaşımlar yapılarak kamuoyu hükümete karşı kışkırtıldı. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınıp tutuklandı. Ayvataş'ın ablası üzerine kurulan "Fikirkolik Dijital Medya" adlı şirketin hesaplarında CHP'li belediyelerden milyonlarca liralık para hareketi tespit edildi.
Ayvataş'ın İBB üst düzey yöneticileri Murat Ongun, Emrah Bağdatlı ve Yiğit Oğuz Duman ile bağlantısı olduğu belirlendi. MASAK raporu, bu ağın sistematik ve örgütlü çalıştığını vurguladı. Ayvataş ise trol paylaşımları "gazetecilik ve basın özgürlüğü" olarak savundu.
