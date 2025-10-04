04 Ekim 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Yağlı Güreş Ligi Boy birincilerini kabul etti

Başkan Erdoğan Yağlı Güreş Ligi Boy birincilerini kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2025 19:58 Güncelleme: 04.10.2025 20:08
ABONE OL
Başkan Erdoğan Yağlı Güreş Ligi Boy birincilerini kabul etti

Başkan Erdoğan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve 2024-2025 yılları CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Boy birincilerini kabul etti. Başkan Erdoğan, "Ata sporlarımızı destekleyeceğiz" dedi.

Başkan Erdoğan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve 2024-2025 yılları CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Boy birincilerini kabul etti.

Başkan Erdoğan, "Ata sporlarımızı destekleyeceğiz" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Yağlı Güreş Ligi Boy birincilerini kabul etti Başkan Erdoğan Yağlı Güreş Ligi Boy birincilerini kabul etti Başkan Erdoğan Yağlı Güreş Ligi Boy birincilerini kabul etti

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör