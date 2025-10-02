MSB’den haftalık bilgilendirme toplantısı: Gazze’de adil ve kalıcı barış vurgusu

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Boğazköy Şehitliği'nde Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

İşte açıklamanın detayları:

Birleşmiş Milletler, NATO, AGİT ve Avrupa Birliği ile ikili ilişkiler kapsamında birçok coğrafyada başarıyla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; dünya güvenliği, barışı ve istikrarına önemli katkılar sağlamayı sürdürmektedir.

NATO Kosova Gücü (KFOR) ihtiyat birliği rotasyon planlaması kapsamında,

25-26 Eylül'de kara ve hava yolu ile Kosova'ya intikal eden İhtiyat Taburumuz

1 Ekim'de, 4'üncü kez Kosova Operatif İhtiyat Taburu görevini 3 ay süreyle devralmıştır.

Ülkemiz, 2023-2024 döneminde başarıyla yerine getirdiği NATO Kosova Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini ise yarın (3 Ekim) düzenlenecek törenle İtalya'dan devralacaktır.

2'nci kez icra edeceğimiz söz konusu görev, daha önce de olduğu gibi, NATO ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak ve uluslararası sorumluluğun gerektirdiği tam bir tarafsızlık ve şeffaflık ile yerine getirilecektir.

Diğer yandan, Afrika'nın huzur ve istikrarına verdiğimiz önem ile artan askerî eğitim ve iş birliği faaliyetlerimiz kapsamında, Senegal'in talebi üzerine, bir deniz karakol uçağımız; 1 Ekim'den itibaren Senegal'in sorumluluğundaki arama-kurtarma sahasında Senegal Silahlı Kuvvetlerine arama-kurtarma, deniz gözetimi eğitimi ve desteği sağlanması maksadıyla Dakar/Senegal'e intikal etmiştir.