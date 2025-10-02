Marinette gemisi Gazze’ye ilerliyor! Türk aktivist son bilgileri A Haber’e anlattı

İsrail ablukasını kırmak ve Gazzeli sivillere insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail savaş gemileri tarafından yasa dışı şekilde alıkonulmaya çalışılıyor. Marinet gemisinde bulunan Türk aktivist konuya ilişkin son bilgileri bölgeden aktararak önemli bilgiler paylaştı.

Emine Güneş konuşa ilişkin şu ifadelere yer verdi:

Gazze'ye doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Biz tabii ki daha önce de ifade ettiğimiz üzere ana filonun 100-120 deniz mili gerisinde olduğumuz için müdahale edilen alana daha varışımız gerçekleşmedi. İlerlemeye devam ediyoruz. Filonun teknesiyiz. Bir takım farklı teknik durumlar söz konusu oldu.

Filonun en küçük gemisiyiz. Aşdod Limanı'na götürülüyor diye bize diğer haberler geldi, İsrail basınıyla haberdar olduk. Çok netten takip edemiyoruz haliyle çünkü gerek sinyal, gerek sinyal kesintisi sürekli bir arızamız oluyor ve dinlenir durumdayız. O yüzden teknik olarak bir de yani teknenin küçük olması, blokta manüel bir şekilde, 24 saat boyunca muhakkak birinin dümeni tutması gerekiyor.

Mesele global, hani son tekne kesin. Fakat ardından Özgürlük Filosu şu anda hazırlanıyor. Konis gemisi, yaklaşık bir aylardır Hayfa'da, Hayfa'da İsrail'de hazırlanmakta olan bir tekne var. Konis isimli güzel bir gemi. Onu hazırlıyorlar Özgürlük Filosu ekibi. Sanırım onlar da, yanlış olmasın, çok fazla veri akışı dolayısıyla kaçırmış da olabiliriz ama iki, üç tane galiba onlar da katılıyor. Hatta Sicilya'da, Siyon Hanım da orada yer alacakmış. Bu tür bilgiler geldi bize.

"MÜDAHALE OLMAZSA SABAH VARIRIZ"

Gazze'ye sabah varırız diye tahmin ediyorum. Ama yarın akşama doğru belki bir müdahale olmazsa.

Biz son ana kadar varacakmışız gibi hareket etmeyi düşünüyoruz. Müdahale olursa artık mümkün mertebe bir çağrıda bulunabiliriz, bir video çekebiliriz.

Bizim teknemiz, kendi teknemiz. Küçük bir yelkenli tekne. Yelkenli tekneler de çeşit çeşit oluyor.

Teknenin hikayesi çok da burada asıl anlatılmak istenen konu bize Gazze'deki çocukların, kadınların, mağdurların çaresizliklerini gidermeye çalışıyoruz. Bu da hikayemizi onurlu bir hale getiren bir durum. Gerek bizden önceki Barcelona'dan çıkan arkadaşlarımızla da, ilk etapta da yaptığımız şey haklı bir direniş mücadelesi. Bu sadece bir hürriyetin ifadesi, filo. Bir dünya haklarının öznesi, sivil bir direniş, sivil barışçıl bir seyrin gösterilmesi aslında. Ve maksadı abluka... bu ablukanın sökülmesi için yapılacak daha başka bir çok da şeyler var. Bunun için mücadele eden, dünyada birkaç ülke var. Onları destek olmaya çalışalım. Mesela başka şeyler olabilir. İşte İtalya'da, İspanya'da çok da örneklerini gördük. Yine filonun, filonun arkasına katılmak için eylem gerçekleştirenler de oluyorlar.

Henüz bir temas olmadı. Sadece bir açıklaması daha yeni geldi. "Son tekne kalmış, onu da bekliyoruz" dediler. Diğer bir özel bir açıklama geçmişler. Devam ediyoruz yani.

Eğitim sürecimiz olabilecek her türlü durumu simüle edecek şekilde tamamlanmıştı. Hatta şu anda gemilerde bulunmayan kişiler bile, ihtimali olan hani gemilere katılma ihtimali olan kişiler bile bu ciddi eğitimi alarak o konuşmalara katılmışlardı. Haliyle her şeye karşı, yani hazırız. Hazırız zaten. Yani bir plan zaten [uygulamaya konulmak] ve ablukayı delip geri dönmek gibi değil. Her şeyden haberdarız. Zaten korkumuzdaki yapı umutsuz. Yani somut bir yapı var. Tamamıyla ben görmek çok zor yani yapacaklarını.