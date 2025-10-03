03 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Marinette gemisinden son görüntü A Haber'de
Marinette gemisinden son görüntü A Haber’de

Marinette gemisinden son görüntü A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.10.2025 01:00
Katil İsrail işgal güçleri Gazze’de yaşattıkları insanlık krizini bertaraf etmek için yola çıkan Sumud Filosu’na saldırı düzenledi. Olayda Türk aktivistlerin de bulunduğu pek çok gönüllü İsrail güçlerince yasadığı şekilde alıkonuldu. Gazze'ye doğru ilerleyen Marinnete gemisi ise yoluna devam ediyor. Gemide bulunanTürk Aktivist Emine Güneş A Haber canlı yayınına bağlanarak olaya ilişkin son bilgileri bölgeden aktardı.
Marinette gemisinden son görüntü A Haber’de
Marinette gemisinden son görüntü A Haber’de
Marinette gemisinden son görüntü A Haber'de
Resepsiyonda tarihi kare! Mesele Türkiye, gerisi teferruat
Resepsiyonda tarihi kare! "Mesele Türkiye, gerisi teferruat"
Erdoğan’dan CHP’ye ’protesto’ cevabı! Kantin solcusu
Erdoğan'dan CHP'ye 'protesto' cevabı! "Kantin solcusu "
Gazze’ye ilerleyen son gemiden son görüntü A Haber’de
Gazze'ye ilerleyen son gemiden son görüntü A Haber'de
İstanbul’da değişmeyen çile: Trafik!
İstanbul'da değişmeyen çile: Trafik!
Başkan Erdoğan’dan Kudüs mesajı!
Başkan Erdoğan'dan Kudüs mesajı!
Marmara’da 7’den büyük risk var, er ya da geç olacak
“Marmara’da 7’den büyük risk var, er ya da geç olacak"
Sumud teknelerini sadece A Haber görüntüledi!
Sumud teknelerini sadece A Haber görüntüledi!
Bu küçük depremler Marmra için uyarı
"Bu küçük depremler Marmra için uyarı"
Deprem sonrası öğrenciler A Haber konuştu!
Deprem sonrası öğrenciler A Haber konuştu!
Büyük deprem değil ama ciddi bir uyarı
"Büyük deprem değil ama ciddi bir uyarı"
Erdoğan: CHP en büyük saygısızlığı milli iradeye yaptı
Erdoğan: CHP en büyük saygısızlığı milli iradeye yaptı
Daha Fazla Video Göster