Marinette gemisinden son görüntü A Haber’de

Katil İsrail işgal güçleri Gazze’de yaşattıkları insanlık krizini bertaraf etmek için yola çıkan Sumud Filosu’na saldırı düzenledi. Olayda Türk aktivistlerin de bulunduğu pek çok gönüllü İsrail güçlerince yasadığı şekilde alıkonuldu. Gazze'ye doğru ilerleyen Marinnete gemisi ise yoluna devam ediyor. Gemide bulunanTürk Aktivist Emine Güneş A Haber canlı yayınına bağlanarak olaya ilişkin son bilgileri bölgeden aktardı.