Başkan Erdoğan: Sumud baskınını lanetliyorum! Aktivistler için gerekli tedbiri alıyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2025 14:27 Güncelleme: 02.10.2025 14:34
Başkan Erdoğan: Sumud baskınını lanetliyorum! Aktivistler için gerekli tedbiri alıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan Sumud baskınını lanetlediğini söylerken soykırım kadrosunun insanlık suçunu gizlemek istediğinin altını çizdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlene Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Gazze'deki haydutluğu lanetliyorum. Soykırım kadrosu insanlık suçunu gizlemek istiyor.

İsrail'in barışa tahammülü yok. Tüm umut yolcularının yanındayız.

Aktivistler için tedbirler alınıyor.

Filo Gazze'deki vahşeti gösterdi.

Ayrıntılar geliyor...


