Başkan Erdoğan: Sumud baskınını lanetliyorum! Aktivistler için gerekli tedbiri alıyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan Sumud baskınını lanetlediğini söylerken soykırım kadrosunun insanlık suçunu gizlemek istediğinin altını çizdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlene Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR
Gazze'deki haydutluğu lanetliyorum. Soykırım kadrosu insanlık suçunu gizlemek istiyor.
İsrail'in barışa tahammülü yok. Tüm umut yolcularının yanındayız.
Aktivistler için tedbirler alınıyor.
Filo Gazze'deki vahşeti gösterdi.
Ayrıntılar geliyor...