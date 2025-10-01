Manavgat Belediyesi’nde rüşvet operasyonu! 41 kişi hakkında iddianame düzenlendi

Manavgat Belediye Başkanı Kara'nın rüşvet deposu ifşa oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında çarpıcı gelişmeler yaşanmıştı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da adının geçtiği dosyada, yapılan arama ve yer gösterme işlemleri sonucunda 3 kilogram külçe altın, 500 bin Euro ve 153 bin 160 Dolar ele geçirilmişti.