Manavgat Belediyesi'nde rüşvet operasyonu! 41 kişi hakkında iddianame düzenlendi
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet almak, vermek, zimmet, irtikap ve icbar suretiyle irtikap" gibi suçlardan aralarında tutuklu Niyazi Nefi Kara’nın da bulunduğu 41 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Düzenlenen iddianame, Manavgat 3. Ağır Mahkemesine gönderildi.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında tutuklu bulunan Niyazi Nefi Kara'nın da olduğu 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
Şüphelilere Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet, Zimmet, İrtikap ve İcbar Suretiyle İrtikap gibi ağır suçlamalar yöneltiliyor.
Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi durumunda, soruşturmanın detaylarının ve suçlamaların kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.
BAKLAVA KUTUSUNDAN RÜŞVET ÇIKMIŞTI
Şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, baklava kutusu içerisinde 110 bin avro rüşveti C.C.'den alırken suçüstü yakalandığı kaydedilmişti.
KARA'NIN RÜŞVET DEPOSU İFŞA OLMUŞTU
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında çarpıcı gelişmeler yaşanmıştı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da adının geçtiği dosyada, yapılan arama ve yer gösterme işlemleri sonucunda 3 kilogram külçe altın, 500 bin Euro ve 153 bin 160 Dolar ele geçirilmişti.
