01 Ekim 2025, Çarşamba
Manavgat Belediyesi'nde rüşvet operasyonu! 41 kişi hakkında iddianame düzenlendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2025 13:32 Güncelleme: 01.10.2025 14:35
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet almak, vermek, zimmet, irtikap ve icbar suretiyle irtikap" gibi suçlardan aralarında tutuklu Niyazi Nefi Kara’nın da bulunduğu 41 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Düzenlenen iddianame, Manavgat 3. Ağır Mahkemesine gönderildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında tutuklu bulunan Niyazi Nefi Kara'nın da olduğu 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

MANAVGAT BELEDİYESİ'NDE YOLSUZLUK OPERASYONU!

Şüphelilere Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet, Zimmet, İrtikap ve İcbar Suretiyle İrtikap gibi ağır suçlamalar yöneltiliyor.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi durumunda, soruşturmanın detaylarının ve suçlamaların kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter baklava kutusu içerisinde 110 bin avro rüşveti C.C.'den alırken suçüstü yakalanmıştıBelediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter baklava kutusu içerisinde 110 bin avro rüşveti C.C.'den alırken suçüstü yakalanmıştı

BAKLAVA KUTUSUNDAN RÜŞVET ÇIKMIŞTI

Şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, baklava kutusu içerisinde 110 bin avro rüşveti C.C.'den alırken suçüstü yakalandığı kaydedilmişti.

Manavgat Belediye Başkanı Kara'nın rüşvet deposu ifşa olduManavgat Belediye Başkanı Kara'nın rüşvet deposu ifşa oldu

KARA'NIN RÜŞVET DEPOSU İFŞA OLMUŞTU

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında çarpıcı gelişmeler yaşanmıştı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da adının geçtiği dosyada, yapılan arama ve yer gösterme işlemleri sonucunda 3 kilogram külçe altın, 500 bin Euro ve 153 bin 160 Dolar ele geçirilmişti.

