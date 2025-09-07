Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen havalimanında gözaltına alındı

07 Eylül 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 07.09.2025 22:32 Güncelleme: 07.09.2025 22:45
Eski Antalya Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, hakkında yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında yurt dışına çıkmak isterken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Sözen'in kardeşi Fatih Sözen'in de gözaltına alındığı belirtildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen hakkında elde edilen deliller doğrultusunda yakalama kararı verildi.

Manavgat eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yurt dışına çıkarken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. (DHA)

KARDEŞİ İLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Şükrü Sözen, bu akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurt dışına çıkış yapmak isterken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Şükrü Sözen'in kardeşi Fatih Sözen'in de gözaltına alındığı belirtildi. Jandarma ekipleri tarafından Şükrü Sözen'in evinde arama yapıldığı iddia edildi. Şükrü Sözen'in, İstanbul'dan Manavgat'a getirileceği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülenr rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Sözen'in belediye başkanlığı döneminde belediyenin imar müdürü olarak görev yapan Zafer Keçer, 7 belediye meclis üyesi ve beraberindeki 19 kişi tutuklanmıştı.

