Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen havalimanında gözaltına alındı

Manavgat eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yurt dışına çıkarken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. (DHA)

KARDEŞİ İLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Şükrü Sözen, bu akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurt dışına çıkış yapmak isterken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Şükrü Sözen'in kardeşi Fatih Sözen'in de gözaltına alındığı belirtildi. Jandarma ekipleri tarafından Şükrü Sözen'in evinde arama yapıldığı iddia edildi. Şükrü Sözen'in, İstanbul'dan Manavgat'a getirileceği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülenr rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Sözen'in belediye başkanlığı döneminde belediyenin imar müdürü olarak görev yapan Zafer Keçer, 7 belediye meclis üyesi ve beraberindeki 19 kişi tutuklanmıştı.