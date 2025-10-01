DMM'den "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj ve sismik araştırma gemilerini geri çektiği" iddialarına yalanlama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj ve sismik araştırma gemilerini geri çektiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan bu iddiaların dezenformasyon ürünü olduğu belirtildi.
Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) tahsis ettiği ruhsat sahalarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini planlı şekilde sürdürdüğü ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini koruma kararlılığını devam ettirdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız, 23 Eylül 2025 günü BM 80. Genel Kurulu'na yaptığı hitabında, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de haklarını en güçlü şekilde koruyacağını ve Türkiye ile KKTC'yi dışlayan projelerin asla başarılı olamayacağını hatırlatmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da yakın dönemde filosuna iki yeni sondaj gemisi kattığını duyurmuş, Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirme yönündeki kararlılığını bir kez daha vurgulamıştır. Tüm bu faaliyetler ülkemizin ekonomik çıkarlarını önceliklendirecek şekilde kesintisiz sürdürülmektedir. Sonuç olarak Türkiye'nin 'Mavi Vatan' konusundaki kararlılığını hedef alan bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun yanıltıcı bilgilere itibar etmemesi önemle rica olunur."
