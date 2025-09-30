CHP’li Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu partisinden istifa etti
CHP’li Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, partisinin ilçe kongresinde yaptığı açıklamayla CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Başoğlu, bundan sonraki süreçte görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini ifade etti.
Başoğlu, Kadir Albayrak Kültür Merkezi'nde, CHP 39. Olağan Hayrabolu İlçe Kongresi'nde konuşma yaptı.
Bağımsız olarak siyasi hayatına devam edeceğini ifade eden Başoğlu, "Bu burada bitmeyecek, Allah'a ısmarladık, kendinize iyi bakın. Bir süre bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. CHP'ye de başarılar diliyorum." dedi.