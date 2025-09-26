Türkiye-ABD arasında Nükleer İş Birliği Anlaşması! A Haber’de çarpıcı analiz: Dışa bağımlılığı ciddi oranda azaltacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 80. BM Genel Kurulu'ndaki Gazze'deki soykırıma dikkat çekerek dünyaya haykırdığı tarihi manifestosunun ardından New York'tan ABD'nin başkenti Washington DC'ye geçerek ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesinin ardından bölgesel ve küresel konuların yanı sıra ABD-Türkiye arasında nükleer alanda anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber'e yaptığı özel açıklamalarında Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği'ne yönelik ayrıntıları yazılı olarak paylaşırken ABD'li tedarikçilerle uzun dönemli LNG anlaşmaları imzaladıklarını belirtti. Yaşanan gelişmelerde pekçok ayrıntı yer alırken Banu El'in sunduğu Arka Plan programına katılan uzman isimler tarihi nükleer anlaşmasının detayları ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.



"TÜRKİYE İÇİN ÇAĞ AÇICI BİR DURUM"

Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer nükleer anlaşmasına yönelik ayrıntıları ele alırken Türkiye açısında son derece önemli ve dışa bağımlılığı azaltacak hamle olduğunu vurgularken şu ifadeleri kullandı:

Burada reaktör ve santral konusu var. Taktik ve stratejik 2 bölümden oluşuyor. Taktik dediğimiz daha küçük şehirler kapsamlı şehirlerin elektriğini üretecek kapasitede üretecek megavatlı üniteler. Stratejik sivil nükleer iş birliği önümüzdeki dönemde Türkiye'nin nükleer teknoloji ve reaktörler konusunda elektrikler ve sivil alanda kullanılacak olan enerji konusunda önemli. Türkiye'nin bu anlamda yurtdışına ödediği para çok fazla. Nükleer teknoloji ile enerji ihtiyacımızı bir bölümünü karşılamak istiyorduk ve 2028'e kadar Akkuyu Nükleer Santrali ile yüzde 10'u karşılayacak bir seviyeye geleceğiz. ABD teknolojisiyle bu işi daha stratejik boyutta yürütürsek Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı ciddi şekilde azalır. Birinci nükleer santral Türkiye'nin yüzde 10'unu karşılayacak. Santral 3 ünitesi daha kaldı ve 1 ünitesi bu yıl içerisinde devreye girecek. İkinci bir nükleer santral projesi çok büyük bir proje. Türkiye'nin elektrik enerji ihtiyacının yüzde 20'sini düşünün ve bu çok ciddi bir oran. Bizim Enerji Bakanımız ile ABD'nin Dışişleri Bakanı anlaşmayı imzalıyor. Bu mevzu enerjiyi aşan bir konu. Bunun mutlaka sivil anlamda yapacağımız nükleer denizaltıda, reaktör üretimde, uçak gemisi, nükleer reaktörlü motorlar yada takılması, enerji güç gruplarının takılması gibi Türkiye için çok kıymetli ve çağ açıcı bir durum bu.