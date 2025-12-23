Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün! Saat belli oldu | İlk detaylar A Haber'de
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı, bugün saat 18.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş toplantı öncesi son gelişmeleri aktarırken "Yeni asgari ücretin belirlenme ihtimali çok yüksek" dedi. İşte detaylar...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü kez bir araya gelmeye hazırlanıyor. Kritik toplantı, bugün saat 18.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak.
"SONUÇ ÇIKMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK"
A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş, Ankara'daki sıcak gelişmeleri ve toplantının perde arkasını canlı yayında aktardı.
"YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLABİLİR"
Bugünkü toplantının önemine dikkat çeken Savaş, sürecin seyrini değiştirebilecek bir görüşme olacağını belirtti. Savaş, "Rakamların konuşulacağı, tüm tarafların tekliflerinin masaya geleceği ve belki de asgari ücretin belli olacağı son toplantı bile olabilir. Bugün rakamların masaya gelmesiyle birlikte, yeni asgari ücretin belirlenme ihtimali çok yüksek" dedi.
SÜREÇTE NELER YAŞANDI?
Filiz Uçan Savaş, bugüne kadar atılan adımları ve masadaki verileri şöyle özetledi:
"Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta çalışmalara başladı. İlk toplantı 12 Aralık'ta, ikincisi ise 18 Aralık'ta yapıldı. İlk toplantıda takvim belirlenirken, ikinci toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ekonomik verileri sundu. Bugün ise artık rakamlar konuşulacak. Açlık ve yoksulluk sınırı, enflasyon oranları gibi kritik veriler, yeni asgari ücretin belirlenmesinde kilit rol oynayacak."
BAKAN IŞIKHAN İŞÇİLERİN TALEBİNİ İLETTİ
Bu yılki sürecin farklı işlediğine dikkat çeken Savaş, Bakan Vedat Işıkhan'ın rolüne vurgu yaptı: "Türk-İş, komisyonun yapısı değişmediği sürece katılmayacağını açıklamıştı. Ancak Bakan Işıkhan, ikinci toplantı öncesinde Türk-İş ve Hak-İş'i ziyaret ederek taleplerini aldı ve bu talepleri komisyona iletti. Artık işçilerin talepleri belli, işveren tarafı TİSK zaten masada. Hükümet ise hakem rolünde süreci yönetiyor."
EĞER BUGÜN SONUÇ ÇIKMAZSA...
Toplantıdan bugün bir sonuç çıkmaması durumunda sürecin nasıl işleyeceğini de aktaran A Haber muhabiri, "Olur da bugün bir uzlaşı sağlanamazsa, komisyonun önümüzdeki hafta son bir toplantı daha yapmasını bekliyoruz. Ancak beklenti, bugün taraflar arasında bir uzlaşının sağlanması yönünde" ifadelerini kullandı.
