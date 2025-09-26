26 Eylül 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı paylaşımı!

Başkan Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı paylaşımı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 16:18
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Türk Dil Bayramı paylaşımı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nı tebrik etti. Başkan Erdoğan, sosyal medya paylaşımında, "Türk Dil Bayramı'mızı tebrik ediyor, ana dilimiz, ata mirasımız Türkçemizi koruyup geliştirerek bu aziz millete hizmet eden tüm akademisyenlerimizi, dil araştırmacılarımızı, öğretmenlerimizi, yazarlarımızı, şairlerimizi ve Türkçe sevdalılarını gönülden selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nı tebrik etti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Başkan Erdoğan, paylaşımında, Türk Dil Bayramı'mızı tebrik ediyor, ana dilimiz, ata mirasımız Türkçemizi koruyup geliştirerek bu aziz millete hizmet eden tüm akademisyenlerimizi, dil araştırmacılarımızı, öğretmenlerimizi, yazarlarımızı, şairlerimizi ve Türkçe sevdalılarını gönülden selamlıyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan ABD dönüşü kritik mesajlarBaşkan Erdoğan’dan ABD dönüşü kritik mesajlar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ABD DÖNÜŞÜ KRİTİK MESAJLAR
Başkan Erdoğan’dan iç cephede birlik vurgusu!Başkan Erdoğan’dan iç cephede birlik vurgusu! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İÇ CEPHEDE BİRLİK VURGUSU!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan Türk Dil Bayramı paylaşımı! Başkan Erdoğan’dan Türk Dil Bayramı paylaşımı! Başkan Erdoğan’dan Türk Dil Bayramı paylaşımı!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör