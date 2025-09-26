Başkan Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı paylaşımı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nı tebrik etti. Başkan Erdoğan, sosyal medya paylaşımında, "Türk Dil Bayramı'mızı tebrik ediyor, ana dilimiz, ata mirasımız Türkçemizi koruyup geliştirerek bu aziz millete hizmet eden tüm akademisyenlerimizi, dil araştırmacılarımızı, öğretmenlerimizi, yazarlarımızı, şairlerimizi ve Türkçe sevdalılarını gönülden selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
