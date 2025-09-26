Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan iç cephede birlik vurgusu: Kimse bize diz çöktüremez

26 Eylül 2025, Cuma
Giriş: 26.09.2025 12:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'den sabah saatlerinde yurda dönüş yaptı. Başkan Erdoğan dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, iç cephede birlik vurgusu yaptı. Başkan Erdoğan, "İnşallah ülkemiz “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşacak ve geleceğe daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Bizim iç cephemiz güçlü olursa dışarıda kimse bize diz çöktüremez, bize dayatmalar yapamaz. Ülkemizi sadece iç cephe konusunda değil, şu anda her alanda güçlendiriyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere 21 Eylül Pazar günü ABD'ye gitti. Burada çeşitli temaslar bulunan Başkan Erdoğan, 6 yıl sonra Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump tarafından ağırlandı.

Başkan Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi 2 saat 18 dakika sürerken, masada birçok konu ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmenin ardından bu sabah saatlerinde yurda dönerken, dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan, gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulunurken, bir gazetecinin "Geçen yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı konuşmanızda iç cephe vurgusu yapmıştınız. "İç kalemizde gedik açılırsa bunu toparlamak meşakkatli olacaktır. Hepimiz bedel öderiz. Milletini seven, kendini bu topraklara ait hisseden kimsenin kaybetme iklimine fırsat vermeyeceğine inanıyorum" demiştiniz. Geçtiğimiz 1 yılda dünyada savaşlar ve gerilim noktaları daha da arttı. Siz bu noktada muhalefete iç cephe konusunda nasıl bir mesaj vermek istersiniz?" şeklindeki soruya yanıt verdi.

"Bizim iç cephemiz güçlü olursa dışarıda kimse bize diz çöktüremez, bize dayatmalar yapamaz." diyen Başkan Erdoğan, "Benim o ifadem çok çok kararlı bir duruşun yansıması, tespitiydi. İç cephe vurgumuzla ülkemizin her alanda güçlenmesi, birlik ve beraberliğin kuvvetlendirmesi ihtiyacını ifade ettik. Nitekim sonrasında başlatılan "Terörsüz Türkiye" girişimiyle bu süreç devam etti. İnşallah ülkemiz "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşacak ve geleceğe daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Milletimizi bölen, ayrıştıran, kardeşliğimizi zedeleyen her girişim, aslında bizi içeriden yıkmaya çalışan güçlere hizmet ediyor. Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Bizim iç cephemiz güçlü olursa dışarıda kimse bize diz çöktüremez, bize dayatmalar yapamaz. Ülkemizi sadece iç cephe konusunda değil, şu anda her alanda güçlendiriyoruz. Savunma sanayi, teknoloji hamleleri, ekonomi ve daha birçok alanda atılımlarımızı, artırarak devam ettireceğiz. Bizden sonraki nesillere tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye bırakmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

