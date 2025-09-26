Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan iç cephede birlik vurgusu: Kimse bize diz çöktüremez
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'den sabah saatlerinde yurda dönüş yaptı. Başkan Erdoğan dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, iç cephede birlik vurgusu yaptı. Başkan Erdoğan, "İnşallah ülkemiz “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşacak ve geleceğe daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Bizim iç cephemiz güçlü olursa dışarıda kimse bize diz çöktüremez, bize dayatmalar yapamaz. Ülkemizi sadece iç cephe konusunda değil, şu anda her alanda güçlendiriyoruz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere 21 Eylül Pazar günü ABD'ye gitti. Burada çeşitli temaslar bulunan Başkan Erdoğan, 6 yıl sonra Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump tarafından ağırlandı.
Başkan Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi 2 saat 18 dakika sürerken, masada birçok konu ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmenin ardından bu sabah saatlerinde yurda dönerken, dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Başkan Erdoğan, gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulunurken, bir gazetecinin "Geçen yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı konuşmanızda iç cephe vurgusu yapmıştınız. "İç kalemizde gedik açılırsa bunu toparlamak meşakkatli olacaktır. Hepimiz bedel öderiz. Milletini seven, kendini bu topraklara ait hisseden kimsenin kaybetme iklimine fırsat vermeyeceğine inanıyorum" demiştiniz. Geçtiğimiz 1 yılda dünyada savaşlar ve gerilim noktaları daha da arttı. Siz bu noktada muhalefete iç cephe konusunda nasıl bir mesaj vermek istersiniz?" şeklindeki soruya yanıt verdi.
"Bizim iç cephemiz güçlü olursa dışarıda kimse bize diz çöktüremez, bize dayatmalar yapamaz." diyen Başkan Erdoğan, "Benim o ifadem çok çok kararlı bir duruşun yansıması, tespitiydi. İç cephe vurgumuzla ülkemizin her alanda güçlenmesi, birlik ve beraberliğin kuvvetlendirmesi ihtiyacını ifade ettik. Nitekim sonrasında başlatılan "Terörsüz Türkiye" girişimiyle bu süreç devam etti. İnşallah ülkemiz "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşacak ve geleceğe daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Milletimizi bölen, ayrıştıran, kardeşliğimizi zedeleyen her girişim, aslında bizi içeriden yıkmaya çalışan güçlere hizmet ediyor. Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Bizim iç cephemiz güçlü olursa dışarıda kimse bize diz çöktüremez, bize dayatmalar yapamaz. Ülkemizi sadece iç cephe konusunda değil, şu anda her alanda güçlendiriyoruz. Savunma sanayi, teknoloji hamleleri, ekonomi ve daha birçok alanda atılımlarımızı, artırarak devam ettireceğiz. Bizden sonraki nesillere tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye bırakmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- “HAYIRLI CUMALAR” mesajları: En yeni, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma sözleri
- Bolu’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu? Bolu deprem AFAD-KANDİLLİ (26 Eylül 2025) son depremler
- Bu haftaki Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? 26 Eylül Cuma hutbesi TAM METNİ OKU-PDF İNDİR
- Optik İllüzyon Testi: Hayvanlarla dolu görselde 5 gizli farkı 10 saniyede bulabilir misin?
- Haftalık menünüzde var! Uzmanlardan uyarı: O yiyecekler zihninizi esir alıyor
- KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS Alan Bilgisi ve GY-GK sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?
- SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI | Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?
- Bir kasesi şifa dolu! Bağışıklığı güçlendiriyor, gribe kalkan oluyor: Düzenli içildiğinde yaşlanmayı geciktiriyor
- YKS ek tercih başvuru ücreti ne kadar, kaç tercih hakkı var? YKS 2. tercih başvuru ücretleri nereden, nasıl yapılacak?
- 25 EYLÜL PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI: Bugünkü maçlar neler, saat kaçta, hangi kanalda?
- A101 AKTÜEL KATALOG 25 EYLÜL: A101 Aldın Aldın kataloğu bu hafta sürprizlerle dolu! Süpürge, ütü, düdüklü tencere, kahve makinesi
- 30 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU | Haftanın indirimleri belli oldu: Toz deterjan 299 TL, leke çıkarıcı 130 TL…