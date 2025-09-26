26 Eylül 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan ile Donald Trump görüşmesi sonrası imzalar atıldı! THY'den 225 Boeing için KAP bildirimi

Başkan Erdoğan ile Donald Trump görüşmesi sonrası imzalar atıldı! THY'den 225 Boeing için KAP bildirimi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 08:59 Güncelleme: 26.09.2025 09:09
ABONE OL
Başkan Erdoğan ile Donald Trump görüşmesi sonrası imzalar atıldı! THY’den 225 Boeing için KAP bildirimi

Türk Hava Yolları (THY), Başkan Erdoğan - Donald Trump görüşmesinin ardından Boeing ile büyük bir anlaşma yaptı. 225 uçak alımını kapsayan anlaşma KAP'a bildirilirken uçakların 2035 yılına kadar teslim edileceği kaydedildi. İşte detaylar...

Başkan Erdoğan - Donald Trump görüşmesinin ardından bu sabah Türk Hava Yolları Boeing siparişlerine ilişkin KAP'a açıklama yaptı.

THY ile Boeing arasında anlaşma sağlandı (AA)THY ile Boeing arasında anlaşma sağlandı (AA)

BOEING İLE ANLAŞMA SONRASI KAP GELDİ

Türk Hava Yolları (THY), 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing firmasından 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar verdiğini açıkladı.

Ayrıca 100 adedi kesin ve 50 adedi opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10MAX tipi uçak alımı hususunda Boeing ile görüşmeleri tamamladı.

THY'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımızın tüm paydaşları için yüksek değer üretecek şekilde ortaya koyduğu Stratejik Planı dahilindeki büyüme hedefleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing firmasından 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar vermiştir." denildi.

Açıklamada, söz konusu uçaklar için kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için Rolls-Royce ve GE Aerospace firmalarıyla müzakerelerin devam ettiği belirtildi.

THY yapılacak alımlarla filosunu yenileyecek (AA)THY yapılacak alımlarla filosunu yenileyecek (AA)

2035'E KADAR FİLO YENİLENECEK

Açıklamada şöyle devam edildi:

"İlave olarak, 100 adedi kesin ve 50 adedi opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10MAX tipi uçak alımı hususunda Boeing ile görüşmeler tamamlanmış olup, motor üreticisi CFM International ile müzakerelerin başarılı bir şekilde tamamlanması halinde 737-8/10MAX uçak siparişleri de verilecektir.

İlgili siparişler ile birlikte 2035 yılına kadar filomuzun tamamının yeni nesil uçaklardan oluşması, böylelikle operasyonel verimliliğimizin pekiştirilmesi ve yıllık ortalama büyüme oranımızın %6 seviyesinde gerçekleşmesi hedeflenmektedir."

Trump-Erdoğan zirvesi dünya basınında!Trump-Erdoğan zirvesi dünya basınında! TRUMP-ERDOĞAN ZİRVESİ DÜNYA BASININDA!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan ile Donald Trump görüşmesi sonrası imzalar atıldı! THY’den 225 Boeing için KAP bildirimi Başkan Erdoğan ile Donald Trump görüşmesi sonrası imzalar atıldı! THY’den 225 Boeing için KAP bildirimi Başkan Erdoğan ile Donald Trump görüşmesi sonrası imzalar atıldı! THY’den 225 Boeing için KAP bildirimi

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör