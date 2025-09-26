18 yıllık bekleyiş sona erdi! Milyonlarca ton petrol Türkiye'den geçecek
Irak hükümeti ile Bölgesel Kürt Yönetimi, Irak-Türkiye boru hattı üzerinden petrol ihracatının yeniden başlaması için anlaşmaya vardı. Türkmeneli TV muhabiri Mustafa Salihi, Kerkük’ten canlı yayında, "Önemli bir anlaşma dün itibariyle yapıldı Türkiye ile Irak arasında ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile ilgili. Hemen konuyla ilgili net bir şekilde açıklamada da bulundu" ifadelerini aktardı. Salihi, anlaşmanın Somo şirketi kontrolünde olacağını ve Ceyhan Boru Hattı üzerinden Akdeniz’e taşınacağını belirtti. Petrol ihracatının 48 saat içinde başlamasının beklendiğini vurgulayan Salihi, "Hem Irak için hem de bölge için çok önemli bir gelir olacak. Petrol satışından elde edilen gelirler sayesinde bölgenin yapılanmasında yeni bir vizyon söz konusu olabilecek" dedi. Günde 180-190 bin varil ihracat hedeflendiğini ifade eden Salihi, ABD’nin de süreci yakından takip ettiğini ve anlaşmadan memnuniyet duyduğunu aktardı.
İşte Salihli'nin açıklamalarından satır başlıkları;
"Önemli bir anlaşma dün itibariyle yapıldı Türkiye ile Irak arasında ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile ilgili. Hemen konuyla ilgili net bir şekilde açıklamada da bulundu."
SOMO KONTROLÜNDE VE CEYHAN BORU HATTI ÜZERİNDEN
Salihi, "Bundan sonraki süreçte tamamen Somo şirketi tarafından ki Somo'nun da Irak devletine ait bir petrol şirketi olduğunu biliyoruz ve tamamen Somo'nun kontrolünde olacak ve bu şekilde Irak'la Türkiye arasında yapılan anlaşma sayesinde Ceyhan Boru Hattı üzerinden Akdeniz'e aktarılacak ve Akdeniz'den dünyaya açılacak bir kapı olacak." diyerek anlaşmanın detaylarını paylaştı.
48 SAAT İÇİNDE BAŞLAMASI BEKLENİYOR
Petrol ihracatının ne zaman başlayacağıyla ilgili Salihi, "Bakanlar arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde ise 48 saat içerisinde tamamen petrol ihracatının başlaması bekleniyor. Belki de şu an itibariyle başlamıştır veyahut da yarın itibariyle başlayacak." ifadelerini kullandı.
BÖLGE VE IRAK İÇİN ÖNEMLİ GELİR
Salihi, anlaşmanın ekonomik etkilerine ilişkin, "Hem Irak için hem de bölge için çok önemli bir gelir olacak. Petrol satışından elde edilen gelirler sayesinde Irak'ın ve bölgenin yapılanmasında yeni bir vizyon söz konusu olabilecek. Beklenti ise 180 ile 180-190 bin varil olması bekleniyor gündelik yani ihracat konusunda." dedi.
ABD'DEN DESTEK AÇIKLAMASI
ABD'nin süreci yakından takip ettiğini ve anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını aktaran Salihi, "Amerika Birleşik Devletleri tarafından da konuyla ilgili bir açıklama yapıldı ve bu durumu yakından takip ettiklerini ve anlaşma için mutlu olduklarını dile getirdiler. Özellikle ABD'li şirketlerin bundan sonraki süreçte Irak'ta atacakları adımlar açısından da olumlu bir gelişme." dedi.
PETROL, TÜRKİYE VE DÜNYA İÇİN YENİ BİR KAPI
Salihi, anlaşmanın bölgesel ve küresel etkisine değinerek, "2026'ya doğru giderken hem Irak'ta hem Türkiye'de ve dünyaya açılan bir kapı olduğunu artık herkes çok iyi biliyor. Batılı ülkeler de Türkiye'nin konumunu ve iki ülke için kazanımı hususunda değerlendirmeler yapıyor." ifadelerini kullandı.
