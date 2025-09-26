18 yıllık bekleyiş sona erdi! Milyonlarca ton petrol Türkiye’den geçecek

Irak hükümeti ile Bölgesel Kürt Yönetimi, Irak-Türkiye boru hattı üzerinden petrol ihracatının yeniden başlaması için anlaşmaya vardı. Petrol sevkiyatının 48 saat içinde başlaması beklenirken, anlaşmanın Somo şirketi kontrolünde Ceyhan Boru Hattı üzerinden Akdeniz'e taşınacağı belirtildi. Türkmeneli TV muhabiri Mustafa Salihi, Kerkük'ten A Haber canlı yayınında anlaşmayı aktardı.

İşte Salihli'nin açıklamalarından satır başlıkları;

"Önemli bir anlaşma dün itibariyle yapıldı Türkiye ile Irak arasında ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile ilgili. Hemen konuyla ilgili net bir şekilde açıklamada da bulundu."

SOMO KONTROLÜNDE VE CEYHAN BORU HATTI ÜZERİNDEN

Salihi, "Bundan sonraki süreçte tamamen Somo şirketi tarafından ki Somo'nun da Irak devletine ait bir petrol şirketi olduğunu biliyoruz ve tamamen Somo'nun kontrolünde olacak ve bu şekilde Irak'la Türkiye arasında yapılan anlaşma sayesinde Ceyhan Boru Hattı üzerinden Akdeniz'e aktarılacak ve Akdeniz'den dünyaya açılacak bir kapı olacak." diyerek anlaşmanın detaylarını paylaştı.