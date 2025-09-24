2019’da Aylan bebek, şimdi Gazzeli çocuklar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşmalarla bir kez daha dünya vicdanına seslendi. 2019'da kürsüye çıkan Erdoğan, küresel eşitsizliklere dikkat çekmiş, mültecilik krizine dair "Dünya, canlarını kurtarmak için çıktıkları yolculukları ya Akdeniz'in karanlık sularında, ya sınırlara gerilen tel örgülerin önlerinde sonlanan milyonlarca mazlumu maalesef çok çabuk unuttu."

"Özellikle, işte gördüğünüz gibi, Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün ola ki aynı durum sizlerin de başına gelebilir. Çünkü Aylan bebekler bir değil. Binler, milyonlar. Bütün bunlara karşı tedbirimizi almak durumundayız" ifadelerini kullanmıştı.

Aradan geçen yılların ardından Başkan Erdoğan, 2025'te yine BM Genel Kurulu kürsüsünde, bu kez İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı dünyaya anlattı. Elindeki fotoğraflarla yaşanan insanlık dramını gözler önüne seren Erdoğan, "Buna hangi vicdan dayanır? Hangi vicdan buna sessiz kalabilir? Çocukların açlıktan, ilaçsızlıktan öldüğü bir dünyada huzur olur mu? Hepimiz anne babayız. Üzerine titrediğimiz evlatlarımız, torunlarımız var."

"Burada, Amerika'da, Avrupa'da, dünyanın her yerinde bir çocuğun eline küçük bir diken batsa anne babaların yüreği yanıyor ama Gazze'de çocukların elleri, kolları, bacakları anestezi yapılmadan ampüte ediliyor. Kimse kusura bakmasın ama bu, insanlığın dip noktasıdır. İnsanlık tarihi son bir asırda böyle bir vahşet görmemiştir" sözleriyle uluslararası topluma seslendi.