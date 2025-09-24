2019’da Aylan bebek, şimdi Gazzeli çocuklar...

2019’da BM Genel Kurulu’nda dünyadaki küresel eşitsizliğe dikkat çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Dünya Aylan bebeği çok çabuk unuttu” sözleriyle mültecilik konusundaki duyarsızlığı eleştirmişti. Aradan geçen yılların ardından Erdoğan, bu kez 2025’te, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırımı çarpıcı fotoğraflarla dünya kamuoyuna göstererek insanlığı vicdanıyla yüzleşmeye çağırdı.

