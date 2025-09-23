BM'de Gazze Zirvesi! Başkan Erdoğan ve Trump yan yana | "Ben sonuçtan memnunum"

(Foto: AA)

Bugün 32 toplantısı olduğunu aktaran Trump, "Bu benim en önemli toplantım" dedi. Başkan Erdoğan ve Başkan Trıump'ın toplantı masasının başında ve yan yana oturduğu görüldü.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, ise yaptığı açıklamada, "Burada olmamızın tek nedeni savaşı durdurmak ve rehineleri geri getirmek. Bu savaşı sona erdirmek ve Gazze halkına yardım etmek için size ve liderliğinize güveniyoruz. Durum çok, çok, çok kötü, bu yüzden bu savaşı durdurmak ve rehineleri geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmak üzere buradayız" dedi.

Başkan Erdoğan ve Trump'ın yan yana olduğu Gazze Zirvesi sona erdi

"BEN SONUÇTAN MEMNUNUM"

Başkan Erdoğan toplantı çıkışı açıklamalarda bulunarak,"Toplantının bildirisi bu akşam çıkar. Ben sonuçtan memnunum. Verimli bir toplantı oldu" dedi.