BM'de Gazze Zirvesi! Başkan Erdoğan ve Trump yan yana | "Ben sonuçtan memnunum"

24 Eylül 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2025 23:56 Güncelleme: 24.09.2025 00:30
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze konulu bölgesel toplantıya katıldı. Başkan Erdoğan ve Başkan Trıump’ın toplantı masasının başında ve yan yana oturduğu görülürken ABD Başkan, "Burada 32 toplantı yaptık, en önemli toplantım bu olacak." dedi. Başkan Erdoğan toplantı çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunarak,"Toplantının bildirisi bu akşam çıkar. Ben sonuçtan memnunum. Verimli bir toplantı oldu" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York temaslarına devam ediyor.

Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze konulu bölgesel toplantıya katılmak üzere Türkevi'nden ayrıldı.

Başkan Erdoğan daha sonra Gazze konulu toplantı için BM Genel Merkezi'ne geçti.

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze konulu bölgesel toplantıya katıldı. Trump, toplantının başında yaptığı konuşmada, "Bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Bu, bunu başarabilecek grup" ifadelerini kullandı.

Bugün 32 toplantısı olduğunu aktaran Trump, "Bu benim en önemli toplantım" dedi. Başkan Erdoğan ve Başkan Trıump'ın toplantı masasının başında ve yan yana oturduğu görüldü.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, ise yaptığı açıklamada, "Burada olmamızın tek nedeni savaşı durdurmak ve rehineleri geri getirmek. Bu savaşı sona erdirmek ve Gazze halkına yardım etmek için size ve liderliğinize güveniyoruz. Durum çok, çok, çok kötü, bu yüzden bu savaşı durdurmak ve rehineleri geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmak üzere buradayız" dedi.

BM'DE GAZZE ZİRVESİ SONA ERDİ
Başkan Erdoğan ve Trump'ın yan yana olduğu Gazze Zirvesi sona erdi

"BEN SONUÇTAN MEMNUNUM"
Başkan Erdoğan toplantı çıkışı açıklamalarda bulunarak,"Toplantının bildirisi bu akşam çıkar. Ben sonuçtan memnunum. Verimli bir toplantı oldu" dedi.

