Trump Bagram Hava Üssü’nü geri istiyor! ABD Afganistan’ı yeniden mi işgal edecek? A Haber CIA’in işkence merkezini görüntülemişti
ABD, 2001 yılında işgal ettiği Afganistan’dan 2021 yılında geride kaos bırakarak geri çekildi. Ancak ABD, yeniden Afganistan’a geri dönme niyetinde. 20 yılın sonunda apar topar Afganistan’dan çekilen ABD, Bagram Hava Üssü’nü terk etmişti. Bu üs, CIA’in işkence merkezi olarak bilinen Bagram Cezaevi’ne ev sahipliği yapıyordu. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, bu işkence merkezini görüntülemişti.
ABD, 2001 yılında işgal ettiği Afganistan'dan 2021 yılında geride kaos bırakarak çekildi. Geride büyük bir tahribat bırakan ABD, bölgede önemli bir merkez olan Bagram Hava Üssü'nü geri almak istiyor.
Bagram Üssü için Taliban ile görüşmeler yaptığını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, ancak Taliban'ın bu görüşmelere sıcak bakmaması üzerine sert bir şekilde tehditlerde bulundu. Trump, "Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü ABD'ye geri vermezse kötü şeyler olacak" dedi.
TRUMP'TAN AFGANİSTAN'A TEHDİT
Trump ayrıca, "Afganistan'dan ayrılacaktık ama güçlü ve onurlu bir şekilde ayrılacaktık ve dünyanın en büyük hava üslerinden biri olan Bagram Hava Üssü'nü elimizde tutacaktık. Ancak Afganistan'a karşılıksız verdik. Şimdi onu geri almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Trump'ın bu çıkışının ardından Taliban'dan yanıt geldi. Taliban, "Afganistan topraklarının bir santimetrekare bile ABD ile anlaşma yapmasına izin vermeyeceğiz." dedi.
BAGRAM ÜSSÜ NEDEN ÖNEMLİ?
ABD askerleri Temmuz 2021'de tamamen terk ettiği Bagram Üssü, Afganistan'ın başkenti Kabil'e 47 kilometre uzaklıkta olup, dünyanın en büyük hava üslerinden biridir. Üs, bombardıman uçakları ve büyük kargo uçaklarına hizmet verebilen 3,6 kilometre uzunluğunda bir piste sahiptir. Ayrıca, Bagram Üssü, 20 yıllık ABD işgali boyunca ülkenin askeri merkezi olarak kullanılmıştır.
TRUMP'IN BAGRAM ÜSSÜ'NÜ NEDEN İSTİYOR?
ABD Başkanı Donald Trump'ın Bagram Üssü'nü istemesinin nedenleri arasında şunlar bulunuyor: Afganistan'daki nadir toprak elementleri ve madencilik faaliyetlerine erişim sağlamak, DEAŞ'ı hedef alan terörle mücadele merkezi kurmak ve Çin'i gözetlemek.
Trump, "O üssü geri istiyoruz. Üssü istememizin nedenlerinden biri de Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması." dedi. Trump'ın bahsettiği "Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yer" ifadesi, Çin'in askeri ve sivil tüm nükleer programlarını yürüttüğü Çin Ulusal Nükleer Enerji Kurumu'nun Gansu eyaletindeki 404 No'lu üs adı verilen nükleer araştırma tesisini akıllara getiriyor.
1958 yılında kurulan ve bin kilometrekarelik alanı kapsayan bu tesis, Çin'in ilk ve en büyük nükleer araştırma kuruluşu özelliğini taşıyor. Burada yürütülen araştırmaların Çin'in 1964'te ilk atom bombasını ve 1967'de ilk hidrojen bombasını imal etmesinde kilit rol oynadığı düşünülüyor.
A HABER BAGRAM CEZAEVİNDE
ABD, Afganistan'dan çekilirken geride korkunç izler bıraktı. Bu izlerin en karanlık olanlarından biri, dünyanın en kötü şöhretli hapishanelerinden biri haline gelen Bagram Cezaevi'ydi. Son dönemde Bagram Üssü krizi yeniden gündeme gelirken, A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, üssün içinde yer alan ve CIA'in işkence merkezi olarak kullanılan bu cezaevinin dehşet verici gerçeklerini görüntüledi.
ABD, işgal ettiği Afganistan'da çeşitli bölgelerde tutukladığı kişileri Bagram Cezaevi'ne getiriyor ve burada sorguluyordu. İnsanlar, sorgusuz sualsiz evlerinden alınıp "terörist" damgası ile bu cezaevine götürülüyor ve çeşitli işkencelere maruz kalıyordu. Bu cezaevinde tutuklu bulunan bazı kişiler, gördükleri kötü muamele karşısında ya intihar etmiş ya da akıl sağlığını yitirmişti.
