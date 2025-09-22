Trump Bagram Hava Üssü’nü geri istiyor! ABD Afganistan’ı yeniden mi işgal edecek? A Haber CIA’in işkence merkezini görüntülemişti

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'ı tehdit etti

TRUMP'TAN AFGANİSTAN'A TEHDİT

Trump ayrıca, "Afganistan'dan ayrılacaktık ama güçlü ve onurlu bir şekilde ayrılacaktık ve dünyanın en büyük hava üslerinden biri olan Bagram Hava Üssü'nü elimizde tutacaktık. Ancak Afganistan'a karşılıksız verdik. Şimdi onu geri almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu çıkışının ardından Taliban'dan yanıt geldi. Taliban, "Afganistan topraklarının bir santimetrekare bile ABD ile anlaşma yapmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

BAGRAM ÜSSÜ NEDEN ÖNEMLİ?

ABD askerleri Temmuz 2021'de tamamen terk ettiği Bagram Üssü, Afganistan'ın başkenti Kabil'e 47 kilometre uzaklıkta olup, dünyanın en büyük hava üslerinden biridir. Üs, bombardıman uçakları ve büyük kargo uçaklarına hizmet verebilen 3,6 kilometre uzunluğunda bir piste sahiptir. Ayrıca, Bagram Üssü, 20 yıllık ABD işgali boyunca ülkenin askeri merkezi olarak kullanılmıştır.