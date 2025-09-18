İsrail’den İran’a sabotaj iddiası! Mossad savaş öncesi ülkeye ajan ağı kurdu: Füze sistemleri hedef alındı

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, Mossad'ın 13 Haziran'da başlayan ve 12 gün süren saldırılardan önce İran'a yönelik sabotaj planlarına ilişkin bazı iddialara yer verildi. Haberde, Mossad'ın İran'a saldırılardan önce İsrailli olmayan çok sayıda yabancı ajanı gelişmiş füze sistemleri konusunda eğittiği belirtildi.

AJAN AĞI İLE FÜZE SİSTEMLERİ HEDEF ALINDI İDDİASI

Eğitimden geçirilen 100'den fazla yabancı ajanın Mossad tarafından hazirandaki saldırılardan önce İran'a konuşlandırıldığı ifade edildi.

Bu ajanların kaçak yollarla ülkeye soktukları gelişmiş silahlarla 13 Haziran'da başlayan saldırılar sırasında İran'a ait hava savunma sistemleri ve balistik füze rampalarını imha etmekle görevlendirildikleri kaydedildi. Yabancı ajanların hazirandaki saldırılar sırasında İran'a ait hava savunma sistemleri ve füze rampalarını hedef aldıkları aktarıldı.

MOSSAD AJANLARI İRAN'A NASIL SIZDI?

A Haber Muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan son durumu aktardı. Karabağ ülkede sızma meselesi sıkça tartışıldığını belirterek savaş başladığı günden beri ülkede bir İsrail tarafından sızma olduğu ifade edildiğini vurguladı ve "Savaş başlamadan önce İsrail'in 100'e yakın bir grubu İran'a soktuğu ve bu kişilerin İran'dan hava savunma sistemlerine ve bazı füze rampalarını İsrail daha İran'a saldırmadan bunları yok ettiğine dair İsrail medyası iddiayı gündeme getirdi." dedi.

Ekber Karabağ'ın sözleri şu şekilde:

"Söz konusu bu kişilerin İsrail vatandaşı olmadığı ve yoğun bir eğitime tabi tutulduğu ve çok kaliteli ve yüksek teknolojiye sahip ekipmanlarla çalıştığı gelen iddialara arasında. Son zamanlarda biraz farklı tartışmalarda söz konusu.

GÜVENLİK YETKİLİLERİNİ BİRBİRİNE DÜŞÜRMEK İÇİN Mİ?

Bunların abartıldığı, İsrail'in İran'a o kadar da ajan sokmadığı, İsrail'in teknoloji ve yapay zekayı farklı yöntemler kullandığını, bu sızma konusunu gündeme getirerek İran'daki güvenlik yetkililer arasında birbirlerine karşı şüphe uyandırma maksadıyla bu şekilde İsrail medyasının bir propaganda yaptığına ilişkin yorumlar söz konusu.

YETKİLİLERİN "CASUSLUK"TAN YARGILANMASI BİLDİRİLMİYOR

Savaştan sonra casusluk meselesi gündeme gelse de işte herhangi bir üst düzey bir görevlinin yakalandığı gözaltına alındığı veya yargılandığına ilişkin basına bir bilgi verilmedi. Yakalana tutuklanan insanlar var, üst düzey bir yetkilinin şu ana kadar yakalanıp tutuklandığını ilişkin bilgi verilmedi.

O tarihten bu yana İran defalarca İsrail ile bağlantılı çalışan bazı insanları idam etti hatta dün de bir kişiyi idam etti. Ancak o kişi 2 sene önce İran istihbaratı tarafından gözaltına alınmıştı.

SAVAŞTAN SONRA BELİRGİN BİR CASUS GÖZALTI DURUMU YOK

Ancak bunların hepsi savaştan önce gözaltına alınmış ve yargılanmış insanlardı. O yüzden savaştan sonra belirgin bir kişinin gözaltına alındığı veya yargılandığına ilişkin bir bilgi söz konusu değil.

İlk başta çok tartışılmıştı hatta zaman zaman Afgan vatandaşların da bunlara yardım ettiğine ilişkin iddialar söz konusu olmuştu. Bu iddialar sonrası İran'da Afgan vatandaşlara yönelik büyük operasyon oldu. 1 milyondan fazla Afgan vatandaşı sınır dışı edildi.

Tabi bu durum hiçbir zaman İran ve İranlı yorumcular tarafından reddedilmiyor, evet İsrail'in İran'da bir sızması söz konusu."