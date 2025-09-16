İzmirliye cam açmak da artık yasak! CHP’li belediyeler toplayamadıkları çöpleri ateşe veriyor

Sabah'ın haberine göre; Belediye yönetiminin haziran ayı maaşlarının tamamı ile temmuz ayı maaşlarının bir kısmını yatırması işçileri ikna etmezken, kentin en büyük ilçesi Buca'da sokaklardaki çöp dağları her geçen gün büyüyor. Kaldırımları tamamen kaplayan ve yollara taşan çöpler etrafa kötü koku ve mikrop yayarken, salgın hastalık tehlikesi de oluştu.

Biriken çöp dağları nedeniyle vatandaşlar işlek caddelerde kaldırımları bile kullanamazken, caddeye inerek yürümeye çalışıyor. Bu da trafiği tehlikeye düşürüyor.