İzmirliye cam açmak da artık yasak! CHP'li belediyeler toplayamadıkları çöpleri ateşe veriyor

16.09.2025
İzmirliye cam açmak da artık yasak! CHP'li belediyeler toplayamadıkları çöpleri ateşe veriyor

CHP'li İzmir'in ilçe belediyeleri toplayamadıkları çöpleri yakmaya başladı. Kötü havanın sardığı şehirde halk camlarını açamıyor. Deniz kirliliği ve su kesintileriyle boğuşan İzmirliler bir de toplanmayan çöp sorunlarıyla karşı karşıya kalınca, CHP'li yöneticilere isyan etti. İşte şehri saran pis hava ve kokuya neden olan yakılmış çöplerin görüntüleri...

İzmir'de toplanmayan çöpler ateşe verilmeye başlandı. Çöplerin yakılması çevre kirliliği açısından başka bir sorunu gündeme getirdi. Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'de, kuraklık nedeniyle iki günde bir, saat 23.00 ila 05.00 arasında yaşanan su kesintisi ve sokaklarda biriken çöp sorunu devam ediyor.

Günlük yaklaşık 5 bin tonluk çöpün döküldüğü kentte çöp toplama, depolama, nakil ve bertaraf süreçlerindeki aksaklıklar ana sorun olarak gözüküyor. Yaşananlar nedeniyle başta Buca, Konak, Karabağlar, Karşıyaka ve Bornova gibi merkez ilçelerde çöp yığınları oluşuyor. Şehrin bazı bölgelerinde biriken çöpler son dönemde ateşe veriliyor. Bu sorun Buca Seyhan Mahallesi'nde yaklaşık 500 metre uzunluğundaki Hatboyu Caddesi'nde sık sık yaşanıyor. Evsel atık, plastik, tekstil ve moloz yığınlarında yangın meydana geliyor.

Mahalle sakini Begüm Ece Elçekin, doğup büyüdüğü mahallesinin çöplüğe dönüştüğünü çöplerin her gün yakıldığını belirtti.

Bölgedeki esnaf Yunus Cırık da çöplerin yakılması nedeniyle trafonun patlamasından endişe ettiğini dile getirdi.

ÇÖPLER KALDIRIMDA YAYALAR ŞOKTA

İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'nde maaşlarını alamadıkları için geçtiğimiz hafta başında belediye sarayını işgal edip oturma eylemi başlatan işçiler bir haftadır eylemlerine devam ediyor.

Sabah'ın haberine göre; Belediye yönetiminin haziran ayı maaşlarının tamamı ile temmuz ayı maaşlarının bir kısmını yatırması işçileri ikna etmezken, kentin en büyük ilçesi Buca'da sokaklardaki çöp dağları her geçen gün büyüyor. Kaldırımları tamamen kaplayan ve yollara taşan çöpler etrafa kötü koku ve mikrop yayarken, salgın hastalık tehlikesi de oluştu.

Biriken çöp dağları nedeniyle vatandaşlar işlek caddelerde kaldırımları bile kullanamazken, caddeye inerek yürümeye çalışıyor. Bu da trafiği tehlikeye düşürüyor.

