İzmir’de çöp krizi büyüdü

İzmir'in birçok ilçesinde çöpler toplanmıyor. Sokaklarda çöp yığınları oluştu. İzmirliler etrafa yayılan kötü kokudan şikayetçi. Çöp yığınlarının arasında türeyen fareler ise vahametin bir başka boyutu oldu.

