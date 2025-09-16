FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon!
Ankara'da merkezli dört şehirde yeni bir FETÖ operasyonu başlatıldı. Terör örgütünün Dışişleri Bakanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Ankara merkezli dört şehirde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı var.
Emniyet güçleri hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.