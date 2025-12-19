AK Parti Terörsüz Türkiye süreç raporunu TBMM'ye sundu: 15 başlık 60 sayfa
AK Parti, “Terörsüz Türkiye” raporunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından TBMM Başkanlığı'na sundu. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu rapora ilişkin detayları canlı yayında aktarırken raporun 15 başlık ve 60 sayfadan oluştuğunun altını çizdi. Ağaoğlu ayrıca "Yasal düzenlemelere ilişkin de kuşkusuz detaylı olmasa da önerileri var yine bu raporda." ifadelerini kullandı.
AK Parti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, raporu TBMM Genel Sekreterliğine iletti.
Gül, raporu teslim ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Terörsüz Türkiye'ye ilişkin AK Parti Grubunun komisyondaki üyelerinin katkıları, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayıyla hazırlanan raporu TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
Sürecin Türkiye için önemini vurgulayan Gül, kararlı siyaseti ve liderliğiyle yol açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür etti.
Raporun içeriğine ilişkin bilgi veren Gül, "15 başlıkta raporumuzu sunduk, 60 sayfalık bir rapor. Çok yoğun bir çalışmayla tüm komisyon üyesi arkadaşlarımız, partideki yetkili, ilgili kurullarımızla birlikte değerlendirmemizi yaptık." dedi.
Abdülhamit Gül, raporda yer alan başlıkları da basın mensuplarıyla paylaştı.
15 BAŞLIK 60 SAYFA
A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu gelişmenin detaylarını aktardı:
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel Meclis Genel Sekreterliğine gelerek bu raporu getirdiler. Raporu şu anda teslim ediyorlar, birazdan çıkacaklar bir açıklama yapmalarını bekliyoruz bu konuya ilişkin olarak raporun içeriğine ilişkin daha doğrusu. Ama aldığımız bilgilere göre 15 başlık yer alıyor bu raporda ve 60 sayfadan oluşuyor.
YASAL DÜZENLEME Mİ YAPILACAK?
Bugüne kadar AK Parti'nin yaklaşımı ve bundan sonra nasıl bir yaklaşım ortaya konulacağı konusunda yine tespitler söz konusu. Ve bundan sonra nasıl bir yol izlenmesi konusunda da yine AK Parti'nin değerlendirmeleri ve önerileri yer alıyor. Yasal düzenlemelere ilişkin de kuşkusuz detaylı olmasa da önerileri var yine bu raporda. Ayrıca normalleşme için bu yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği üzerinde de yine duruluyor. Sadece bunlar değil, demokratikleşme konusunda da bir takım öneriler var yine AK Parti'nin raporunda. Mesela belediye reformundan da yerel yönetimlerin reformundan da söz ediliyor yine bu raporda. Oldukça önemli tabi detayları daha sonra raporun basına da verilmesini bekliyoruz. Daha konuya hakim olacağız bu raporun verilmesi halinde diyelim
TBMM'YE İLETİLDİ
Yaklaşık 15 bölüm ve 50-55 sayfadan oluşan rapor, Başkan Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan'ın görüşlerini alan parti yetkilileri, bugün raporu TBMM Başkanlığına iletti.
Böylece komisyonda üyesi bulunan siyasi parti gruplarının tamamının komisyona raporları sunulmuş oldu.
AK Parti'nin raporu üç aşamalı yasal düzenleme süreci öngörüyor.
BİRİNCİ AŞAMA
Kamuoyunda 'Eve Dönüş' olarak bilinen, suça bulaşmamış terör örgütü mensupları ile ilgili yasal düzenleme yapılacak. Suça bulaşmayanlar 5 yıllık denetimli serbestlik ile salıverilecek. Bu kapsamda Türkiye sınırları dışında olanlar Türkiye'ye dönebilecek.
Özel bir rehabilitasyon programı üzerinde şimdilik durulmuyor. Ancak geri dönenlerden isteyenlere meslek edindirme kursu, eğitimlerinin tamamlanması gibi konularda her türlü destek verilecek.
Yurt dışındaki (Suriye, Irak gibi) terör örgütü mensupları hakkında güvenlik birimlerinde detaylı kayıtlar bulunuyor. Bunların yüzde 80'inin suça bulaşmadığı düşünülüyor.
İKİNCİ AŞAMA
Suça bulaşan terör örgütü mensupları ile ilgili düzenleme yapılması için Suriye'deki gelişmeler dikkate alınacak. "Örgütün fesih sürecinin tamamlandığı, silahların tamamen teslim edildiğinin" güvenlik birimlerince tescil edilmesi koşulu aranacak. Bundan sonra ikinci aşama başlayacak.
Yapılacak düzenleme infaz indirimi şeklinde olacak. Terör suçu işleyenlerin cezaları ve cezaevinde kalma süreleri Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında artırılıyor. Terör örgütü PKK ortadan kalkacağı için örgüt mensuplarının işledikleri suçlar terör suçu değil, adli suç gibi kabul edilecek.
Ceza ve infaz süreleri adli suçlara göre uygulanacak. Kök suçun dışındaki (adam öldürme, yaralama gibi) örgüt üyeliği, yardım yataklık, propaganda gibi suçlardan ise ceza almayacak. Bu düzenlemeler sonrası infaz süresi dolanlar cezaevinden çıkabilecek. Cezaevlerinde halen yaklaşık 4 bin 200 PKK/KCK mensubu bulunuyor.
ÜÇÜNCÜ AŞAMA
Terör örgütü yöneticileri ile ilgili adımlar atılacak. Bunların başka ülkelere gitmesi gibi konular üzerinde duruluyor.
