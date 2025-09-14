14 Eylül 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri HAVA DURUMU | MGM'den İstanbul'a haritalı yağış uyarısı! Bu kez kuvvetli geliyor | 14-18 Eylül 2025

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2025 06:32 Güncelleme: 14.09.2025 06:38
Meteorolojiden yapılan yeni hava durumu tahminlerinde bugün Trabzon, Rize ve Artvin için yağış uyarısı yapılırken, Marmara için ise kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. 5 günlük hava durumu raporunda ise özellikle pazartesi, salı ve perşembe günleri yağış uyarısı geldi. Yağışlar İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi ve Karadeniz genelinde etkili olacak. Çarşamba günü ise yurdun doğu kesimlerinde yağışlar etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MGM'den yapılan 5 günlük tahminde İstanbul'da önümüzdeki günlerde yağışın etkili olacağı bildirildi. (A Haber arşiv)MGM'den yapılan 5 günlük tahminde İstanbul'da önümüzdeki günlerde yağışın etkili olacağı bildirildi. (A Haber arşiv)

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdumuzun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Yağışların daha çok salı ve perşembe günleri etkili olması bekleniyor. (A Haber arşiv)Yağışların daha çok salı ve perşembe günleri etkili olması bekleniyor. (A Haber arşiv)

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

Marmara'da havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. (A Haber arşiv)Marmara'da havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. (A Haber arşiv)

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

Ege'de havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. (A Haber arşiv)Ege'de havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. (A Haber arşiv)

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

Akdeniz'de havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. (A Haber arşiv)Akdeniz'de havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. (A Haber arşiv)

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İç Anadolu'da hava az bulutlu ve açık olacak. (A Haber arşiv)İç Anadolu'da hava az bulutlu ve açık olacak. (A Haber arşiv)

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

Karadeniz'in genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. (A Haber arşiv)Karadeniz'in genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. (A Haber arşiv)

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu'da havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. (A Haber arşiv)Doğu Anadolu'da havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. (A Haber arşiv)

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu'da havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. (A Haber arşiv)Güneydoğu Anadolu'da havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. (A Haber arşiv)

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

14-18 Eylül 2025 Türkiye geneli hava durumu (MGM)14-18 Eylül 2025 Türkiye geneli hava durumu (MGM)

