Ekrem İmamoğlu’nun duruşmasında ses ve görüntü kaydı alanlar hakkında soruşturma

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iptal edilen diploması nedeniyle hakkında açılan, "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan dava kapsamında dün hakim karşısına çıktı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞILMIŞTI

Açılan davanın ilk duruşması Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu içindeki duruşma salonunda yapıldı. Duruşma esnasında Ekrem İmamoğlu'nun savunma yaptığı bazı görüntüler de sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin yayınlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcılık görüntü çeken ve sosyal medyada paylaşan kişilerin tespit edilmesi için, "ses veya görüntülerin kayda alınması" suçundan soruşturma başlattı.