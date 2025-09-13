13 Eylül 2025, Cumartesi
Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasında ses ve görüntü kaydı alanlar hakkında soruşturma

Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasında ses ve görüntü kaydı alanlar hakkında soruşturma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2025 16:52 Güncelleme: 13.09.2025 16:59
Ekrem İmamoğlu’nun duruşmasında ses ve görüntü kaydı alanlar hakkında soruşturma

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dünkü "sahte diploma" duruşmasında ses ve görüntü kaydı alanlar ve paylaşanlar hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iptal edilen diploması nedeniyle hakkında açılan, "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan dava kapsamında dün hakim karşısına çıktı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞILMIŞTI
Açılan davanın ilk duruşması Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu içindeki duruşma salonunda yapıldı. Duruşma esnasında Ekrem İmamoğlu'nun savunma yaptığı bazı görüntüler de sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ
Görüntülerin yayınlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Savcılık görüntü çeken ve sosyal medyada paylaşan kişilerin tespit edilmesi için, "ses veya görüntülerin kayda alınması" suçundan soruşturma başlattı.

