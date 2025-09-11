Özgür Özel "iç savaşla" mı tehdit etti? Bahçeli’den “provokasyon” uyarısı I A Haber’de dikkat çeken İmamoğlu detayı: İcazet almak için...

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

GENÇLERE SOSYAL MEDYA İLE MANİPÜLASYON

Burada en kritik olan ve gözden kaçırılmaması gereken nokta 71.6 milyon olması beklenen bir seçmen kitlesi var. Burada 6 buçuk milyon genç ilk kez oy kullanacak. Bu da seçmenleri yüzde 9'una tekamül ediyor. Burada özellikle Z kuşağı dediğimiz kesimin sosyal medyada dezenformasyona ya da manipülasyona daha açık hale geldiğini bazı araştırmalardan görüyoruz.

Burada kendileri açısından birtakım stratejiler var. Seçmeni diri tutmaktan ziyade 15 Eylül'de yargıyı baskı altına alarak CHP'nin kendi yönetiminin aleyhine olacak bir karar çıkması durumunda örneğin Ankara'ya bütün il ve ilçe teşkilatlarını toplayarak kötü bir örnek olsa da son dönemde Nepal'de gördüğümüz bir tablonun bir başka benzerini belki Ankara'da yaşanmasını tertip eden bir strateji izlendiğini düşünüyorum.

Burada benim özellikle tahminim diğer muhalefet partileriyle iş birliği yaparak Cumhur İttifakı'na karşı bir ortak eylemler planlanıyor anladığım kadarıyla.