İsrail-Türkiye savaşı yaşanırsa neler olur? İsrail medyasından itiraf: Türk ordusu Tel Aviv’i zora sokuyor

ANKARA'NIN ARTAN ETKİSİ SİYONİSTLERİ TEDİRGİN EDİYOR

Haaretz'e göre, yakın zamana kadar, Türkiye ve İsrail arasında silahlı bir çatışma ihtimali düşünülemez görünüyordu. Ancak İsrailli gazete, çatışmanın tohumlarının yıllardır ekildiğini, Ankara'nın Hamas'a açık desteği ve Suriye'deki nüfuzunun İsrail'i rahatsız ettiğinin altını çizdi.

"İSRAİL'İN TÜRKİYE'Yİ VURMAYACAĞININ GARANTİSİ YOK"

Haberde, İsrail'in Katar'da Hamas liderlerini hedef alan saldırısının Ankara için uyarı niteliğinde olduğu iddia edildi. Haaretz'e göre, İsrail Doha'da bu saldırıyı yapabiliyorsa, Türkiye'deki Hamas unsurlarını da hedef almayacağının garantisi yok.