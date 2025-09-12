İsrail-Türkiye savaşı yaşanırsa neler olur? İsrail medyasından itiraf: Türk ordusu Tel Aviv'i zora sokuyor
İsrail medyasından Haaretz gazetesi olası bir Türkiye-İsrail savaşının dünya için neler getireceğine dair bir analiz yayınladı. Analizde İsrail'in sıradaki hedefinin Türkiye olabileceğinin altı çizilirken, Türkiye'nin kara gücünün Tel Aviv'i zora sokabileceği vurgulandı. Haaretz'in haberi "Açık çatışma çıkarsa sonuçları felaket olur, tüm Orta Doğu ve Batı güvenlik düzeni için." ifadeleriyle son buldu. İşte detaylar...
İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısının ardından Siyonist çevrelerden "bir sonraki hedefin Türkiye olabileceğine" dair yorumlar gelmişti.
"İSRAİL'İN SIRADAKİ HEDEFİ TÜRKİYE OLABİLİR"
Yakın zamanda da İsrail merkezli Haaretz gazetesinde, "Katar'dan sonra İsrail'in sıradaki hedefi Türkiye olabilir. Sonuçlar mı? Felaket!" başlıklı dikkat çeken bir analiz haber yayımlandı.
ANKARA'NIN ARTAN ETKİSİ SİYONİSTLERİ TEDİRGİN EDİYOR
Haaretz'e göre, yakın zamana kadar, Türkiye ve İsrail arasında silahlı bir çatışma ihtimali düşünülemez görünüyordu. Ancak İsrailli gazete, çatışmanın tohumlarının yıllardır ekildiğini, Ankara'nın Hamas'a açık desteği ve Suriye'deki nüfuzunun İsrail'i rahatsız ettiğinin altını çizdi.
"İSRAİL'İN TÜRKİYE'Yİ VURMAYACAĞININ GARANTİSİ YOK"
Haberde, İsrail'in Katar'da Hamas liderlerini hedef alan saldırısının Ankara için uyarı niteliğinde olduğu iddia edildi. Haaretz'e göre, İsrail Doha'da bu saldırıyı yapabiliyorsa, Türkiye'deki Hamas unsurlarını da hedef almayacağının garantisi yok.
NEDEN SAVAŞ RİSKİ VAR?
İsrailli gazete ayrıca, Türkiye ile İsrail arasındaki savaş riskinin Suriye üzerindeki nüfuz mücadelesinde yattığını bildirdi. Habere göre, İsrail, Suriye'nin askeri olarak güçlenmesini istemiyor. Bu nedenle Türkiye'nin Suriye'deki artan askeri varlığı, İsrail'i ciddi şekilde endişelendiriyor.
Haaretz'e göre her iki ülke de Suriye'de ciddi askeri varlığa sahip. Türk ordusu kuzeyde yoğunlaşırken, İsrail ordusu ise güneyde konuşlu.
KARA GÜCÜMÜZ KORKUTTU
Haberde, tüm bu nedenlerden dolayı çıkacak olası bir Türkiye İsrail savaşı hakkında değerlendirmeler yer aldı. Buna göre, Türkiye'nin kara gücü Tel Aviv'i zora sokuyor. İsrailli gazete, Türk ordusunun, NATO içinde ABD'den sonra ikinci en büyük kara ordusuna sahip olduğunu hatırlattı.
OLASI SAVAŞTA NELER YAŞANACAK?
Haaretz'e göre, iki ülke arasında çıkacak bir savaş, Batı'nın Orta Doğu güvenlik mimarisini parçalayacak ve küresel piyasaları altüst edecek. Eğer savaş patlak verirse, çatışmalar Suriye'nin ötesine, Akdeniz'e dahi sıçrayabilir. Türk deniz gücü ile İsrail'in denizaltı enerji altyapısı karşı karşıya gelebilir. Siber saldırılar, terör eylemleri ve vekalet savaşları açık çatışmalara eşlik edebilir. Mısır, Yunanistan ve Körfez Arap ülkeleri taraf seçmeye zorlanır. ABD, Rusya ve Çin gibi küresel güçler de bu girdaba çekilebilir.
"KÜRESEL GÜÇ DENGELERİ SARSILACAK"
Haberde, eğer artan gerilimlerin ortasında Türkiye ile İsrail arasında topyekun bir savaş patlak verirse, bunun sonucu sadece bir başka Orta Doğu çatışması ya da Doha tarzı tek seferlik bir saldırı olmayacağı; küresel güç dengesini sarsacak stratejik bir deprem olacağı bildirildi.
İsrailli gazete, "Sonuç, yalnızca bir başka Orta Doğu çatışması değil; NATO'yu sarsacak, ittifakları parçalayacak ve güç dengesini değiştirecek stratejik bir deprem olur." ifadelerini kullandı.
"ÇATIŞMANIN SONU FELAKET OLUR"
Haberde, Türkiye ile İsrail arasında savaş riskinin artık teorik olmaktan çıktığı belirtildi. Haaretz'e göre şimdilik, caydırıcılık ve çatışmayı önleme mekanizmaları devrede. Ancak söylemlerin, ittifakların ve askeri yığınakların gidişatı tehlikeli bir yönü işaret ediyor.
Haaretz'in haberi, "Açık çatışma çıkarsa sonuçları felaket olur, tüm Orta Doğu ve Batı güvenlik düzeni için." ifadeleriyle son buldu.
